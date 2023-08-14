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لطيفة تشكر جمهورها بعد نجاح حفلها في تونس

كتب:

ياسمين محمود
09:29 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
لطيفة

لطيفة

أعربت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن سعادتها بنجاح حفلها الغنائي، الذي أحيته في بلدها تونس، ورفع شعار كامل العدد. 

ونشرت لطيفة مجموعة صور من كواليس الحفل، وعلقت عليها قائلة: «ياميمتي محلاكم الفرحة معاكم ليها طعم آخر.. ربي يخليكم ليا انتوما فعلا السند الحقيقي ليا في حياتي كلها من بدايتي لنهايتي .. چمهوري الغالي انتوا تاچ على راسي فرحتوني من كل قلبي امبارح وحبكم اللي شفته البارح يسوى كنوز الدنيا وما فيها».

حفل لطيفة في تونس 

وقدمت لطيفة، خلال الحفل، مجموعة من أشهر أغانيها، التي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق والغناء، منها «أحسن أحسن»، «طب اهو»، «انشالله انشالله»، «حبك هادي»، «بحب في غرامك»، «يا سيدي مسي» ومون أمور، ومجموعة من أغانيها القديمة، وحقق الحفل نجاحا كبيرا، وإشادات واسعة في تونس، وتصدر الحفل تريند تويتر في تونس وعدد من الدول العربية.

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