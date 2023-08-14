لطيفة تحيي حفلا في مهرجان قرطاج لدعم المرأة التونسية

قدمت النجمة لطيفة مساء أمس الأحد، حفلًا جماهيريًا كبيرًا على مسرح قرطاج، بالتزامن مع اليوم الوطني للمرأة التونسية، وذلك ضمن ليالي مهرجان قرطاج الدولي، وحضره ما يزيد عن 10 آلاف شخص، إذ نفذت التذاكر فور طرحها منذ أول الإعلان عنه، إذ تعود به لطيفة إلى المهرجان بعد عدة سنوات من الغياب.

حفل لطيفة في تونس

ويعد أبرز ما ميز حفل لطيفة في قرطاج هو الحضور الجماهيري المتنوع بين أجيال مختلفة، لما لها من شعبية جارفة في بلدها، وكان من بين الحضور أطفال وشباب ورجال وسيدات وكبار سن، كانوا جميعا في انتظار حضورها ليكونوا شهودا على مسيرتها الفنية الطويلة والبارزة في تونس ومصر وكافة أرجاء الوطن العربي.

لطيفة على المسرح في تونس

بدأت لطيفة الحفل بدخولها إلى المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور مع أغنية «في الكام يوم اللي فاتو«، ثم غنت «أهيم بتونس» وسط ترحيب كبير من الجمهور التونسي الحاضر، والذي كان متعطشا لوجود لطيفة على أرض وطنها و بأعرق مسارح تونس في قرطاج، واستمر الحفل للساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

أبرز أغنيات لطيفة

وغنت لطيفة خلال الحفل باقة من أنجح اغنياتها، منها «أحسن أحسن»، «طب اهو»، «انشالله انشالله»، «حبك هادي»، «بحب في غرامك»، «يا سيدي مسي»، وأغاني أخرى كثيرة من مسيرتها بين الماضي والحاضر، ولاقى الحفل نجاح ورواج كبير، واشادات واسعة وصدى بالغ الأثر في تونس، وتصدر الحفل تريند تويتر في تونس وعدد من الدول العربية، لما لها من رصيد جماهيري كبير وأثر فني بالغ لدى الجمهور التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.