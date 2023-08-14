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بدء العرض الخاص لفيلم «5 جولات» في أحد السينمات بمصر الجديدة

كتب:

بسمة شطا
09:31 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
فيلم خمس جولات

فيلم خمس جولات

انطلق منذ قليل العرض الخاص لفيلم «5 جولات»، المقام في أحد السينمات بمنطقة مصر الجديدة، بحضور عدد كبير من الفنانين.

ووصل إلى الريد كاربت الخاص بفيلم 5 جولات كل من الفنانة عايدة الأيوبي، والفنان آدم الشرقاوي.

يذكر أن فيلم «5 جولات» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم آدم الشرقاوي، ونور خالد النبوي، وماجد المصري، وعايدة الأيوبي، وداليا شوقي، ومصطفى درويش، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج مازن أشرف.

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