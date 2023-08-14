رئيس تحرير «الوطن»: لدينا جيل عظيم من الشباب وسنعمل على تصعيدهم

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إنه كان رئيسا لقسم الفن بالجريدة، ومديرا لبرامج «التلفزيون» عندما أطلقه الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة الجريدة الحالي، رئيس تحريرها السابق، ثم حصل على إجازة من الجريدة لمدة عامين، وعاد مرة أخرى ليصبح رئيسا للتحرير، مشيرا إلى ترحيبه بالعمل مع شباب الوطن من زملائه، واصفا إياهم بـ«الجيل العظيم».

وأضاف عمار، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة» على قناة «إكسترا نيوز»، أن ترؤسه تحرير جريدة «الوطن» حلم لم يتوقعه، مشيرًا إلى أنه يدين بالفضل لله أولا، وللشخص الذي فكر في أنه يمتلك الإمكانيات التي تجعله رئيسا للتحرير: «أنا لست من الجيل الكبير، ولكني أنتمي إلى جيل الوسط، وجرت العادة أن يكون رؤساء التحرير تجاوزوا الـ50 عاما أو يكونوا على المعاش».

الشركة المتحدة تجربة رائدة في العالم العربي

وتابع، بأن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تجربة رائدة في العالم العربي، وسيحذو الكثير من الدول العربية حذوها، حيث يُنظر إليها بسبب قدرتها على فرض الهدوء والنظام والريادة على الإعلام المصري بعد سنوات ملتهبة، كما أن هناك كيانات إعلامية كثيرة تقلد المتحدة، لذلك كان قرارها بإسناد رئاسة تحرير جريدة «الوطن» إليه، أمرا رائعا بالنسبة إليه.

وواصل: «عندما التقيت الدكتور مسلم بعد التكليف، وتحدثنا مع الزملاء وأصدقائي المحررين، قلت لهم إن أي شخص يجلس على كرسي تحرير الوطن، لن يتعب كثيرا، لأنكم أعظم جيل عملت معه في حياتي، فقد عملوا في ظروف قاسية ومنها جائحة كورونا، وعملوا مقابل مرتبات قليلة في البداية حتى تم تطبيق الزيادات».

وأردف: «لدينا في الوطن جيل عظيم.. وأنا أعتقد أن الاستثمار الحقيقي يكون في محرري الوطن الشباب، الذين سيقودون مسيرة الوطن خلال السنوات المقبلة، وسنعمل على تهيئة الشباب للتصعيد عبر التدريب».