الإعلامي محمد شردي لـ مصطفى عمار: هشجع الأهلي ضد الهلال رغم إني زملكاوي ومحب للمصري

أكد الإعلامي محمد شردي، أنه سيشجع النادي الأهلي في مباراته الحاسمة ضد الهلال السوداني في دوري أبطال أبطال أفريقيا موضحًا: «يصعب عليّ متبقاش مصر موجودة، والنادي الأهلي هو أخر مدرسة كروية إدارية، ونتمنى ان يحافظ النادي الأهلي على جزء من كرامة الكرة المصرية».

وأضاف شردي، خلال حواره مع الإذاعي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر أثير إذاعة راديو أون سبورت إف إم: «نتمنى أن تكون الكرة المصرية في وضعية أفضل خلال الفترة المقبلة، أنا مشجع للنادي المصري لأنني من بورسعيد ومشجع لنادي الزمالك، لكنني سأدعم النادي الأهلي في مباراته الحاسمة».

إلى ذلك، تطرق الإعلامي إلى بعض جوانب حياته الشخصية، موضحًا أنّ والده الكاتب الصحفي الراحل مصطفى شردي أسس الصحافة في دولة الإمارات، عندما دشن صحيفة الاتحاد الإماراتية وقد كانت شقة، ثم تحولت إلى مؤسسة، حيث حاول تقديم وجبة صحفية مختلفة، وتم تحويل الجرونال إلى إصدار يومي، ثم خرج منه زهرة الخليج، كما أدخل الطباعة الأوفست إلى الإمارات قبل أن تدخل في مصر.