الإعلامي محمد شردي لـ مصطفى عمار: والدي التقط صورا ساهمت في وقف العدوان الثلاثي على مصر

أكد الإعلامي محمد شردي، أنه يعتبر والده عملاقا وجبلا شاهقا، ورغم أنه تعلم منه كثيرًا، إلا أنه لا يرى صفات مشتركة بينهما.

وأضاف شردي، خلال حواره مع الإذاعي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر أثير إذاعة راديو أون سبورت إف إم: «والدي كان مريضا ومصابا دوما، تعب كثيرا في حياته، عاصر أسرته وهي مشردة، كما التقط صورا ساهمت في وقف العدوان الثلاثي على مصر، أصيب بأكثر من 4 جلطات في القلب، ثم أعاد صحيفة الوفد إلى الساحة وهو يعلم أنه يموت، كان اختياره بأن يموت واقفا».

وتابع الإعلامي: «لا يمكنني أن أقارن نفسي بوالدي، رغم أنني تعلمت كثيرا في مدرسته الصحفية، علمني ألا أقول بابا أبدا، قلت له مرة واحدة بابا، لكنه نهرني، وقالي اسمك مكتوب بالرصاص، وبعد كده بقيت أقوله يا حاج أو أستاذ مصطفى، ومرة خصم لي يومين عشان أخدت إجازتي الأسبوعية ومنزلتش بدل زميلي اللي غاب، وكان ساعات بيطلعوا لي مكافأة في صحيفة الوفد من وراه عشان ميعرفش، وكنت أعمل في قسم الشؤون الخارجية».