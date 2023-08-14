أعلنت جامعة قناة السويس الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة قناة السويس، استعدادا لاستقبال طلاب وطالبات الثانوية العامة، تزامنا مع إعلان وزير التعليم العالي نتيجة التنسيق اليوم الاثنين.

الأوراق المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة قناة السويس

وقال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إنه تم تخصيص نسبة 30% من الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية لتسكين الطلاب المستجدين، على أن يبدأ التقديم اعتبارا من الجمعة 1 سبتمبر وحتى الجمعة 15 سبتمبر الساعة الثانية ظهرا، بالتزامن مع انتهاء تنسيق القبول في الكليات المختلفة.

وتابع في تصريحات لـ«الوطن»، أن التسجيل للطلاب القدامى والجدد يتم عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصته الجامعة للمدن الجامعية وهو موقع الزهراء، موضحا أن التسجيل للطلاب القدامى بدأ الثلاثاء 1 أغسطس وانتهى 8 أغسطس.

شروط السكن بالمدن الجامعية بجامعة قناة السويس

وحدد رئيس جامعة قناة السويس الشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة قناة السويس كالتالي:

1- الأولوية للطلاب الحاصلين على التقدير الأعلى، بشرط ألا يقل تقدير الطالب عن جيد.

2- مراعاة البعد الجغرافي لمحافظات الجمهورية التي يقطن بها الطالب.

3- لا يمكن قبول أوراق طلاب الانتساب الموجه أو التعليم المفتوح.

4- لا يمكن قبول أوراق الراسبين وطلاب المعاهد الفنية الطلاب ممن وقع عليهم عقوبة الحرمان من الإقامة أو أي عقوبة تأديبيه بالمدينة، إلا بعد موافقة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

5- اعلان أسماء الطلاب المتوفر فيهم شروط القبول مبدئيا على موقع الزهراء الإلكتروني.

6- في حالة القبول المبدئي يلتزم الطالب بسحب استمارة التقدم واستيفائها لاستكمال بقية الإجراءات.

7- يسقط حق الطالب المقبول مبدئيا خلال 10 أيام من إعلان النتيجة على موقع الزهراء إذا لم يقم بسحب الاستمارة واستكمال إجراءات التسكين.