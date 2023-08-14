أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة الفيوم 2023، فتح باب التقدم للالتحاق بالمدن الطلابية منذ عدة أيام، حيث بدأت في تلقي طلبات الطلاب من أمس الأحد، وتستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، ويجري التقديم إلكترونيًا عبر رابط دارك للمدن الجامعية.

وتستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بالفيوم 2023، ورابط التسجيل.

رابط التقديم للمدن الجامعية بالفيوم

ويمكن للطلاب، التقديم للسكن في المدن الجامعية بالفيوم، من خلال رابط دارك عبر الخطوات الآتية:

الدخول على رابط التقدم للمدن الجامعية من خلال الضغط هنا.

الضغط على تقديم طلب التحاق بالمدينة الجامعية.

اختيار طلاب جدد.

إدخال الرقم القومي.

الضغط على كلمة بحث.

الأوراق المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية

وحددت الإدارة العامة، الأوراق المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بالفيوم، كالآتي:

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب. 6 صور شخصية مقاس (4*6). فاتورة كهرباء أو تليفون أو مياه لإثبات محل إقامة الطالب. صورة بطاقة الترشيح. استكمال الملف بعد قبول ترشيح الطالب للإقامة في المدن الجامعية. إيصال استلام ملف الالتحاق.

شروط السكن بالمدن الجامعية

وأوضحت الإدارة العامة، أنّ شروط السكن بالمدن الجامعية تتضمن 12 شرطًا، وهي: