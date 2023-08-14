الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بالفيوم 2023
كتب:
أسماء أبو السعود
07:09 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
المدينة الجامعية بجامعة الفيوم
أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة الفيوم 2023، فتح باب التقدم للالتحاق بالمدن الطلابية منذ عدة أيام، حيث بدأت في تلقي طلبات الطلاب من أمس الأحد، وتستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، ويجري التقديم إلكترونيًا عبر رابط دارك للمدن الجامعية.
وتستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بالفيوم 2023، ورابط التسجيل.
رابط التقديم للمدن الجامعية بالفيوم
ويمكن للطلاب، التقديم للسكن في المدن الجامعية بالفيوم، من خلال رابط دارك عبر الخطوات الآتية:
الدخول على رابط التقدم للمدن الجامعية من خلال الضغط هنا.
الضغط على تقديم طلب التحاق بالمدينة الجامعية.
اختيار طلاب جدد.
إدخال الرقم القومي.
الضغط على كلمة بحث.
الأوراق المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية
وحددت الإدارة العامة، الأوراق المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بالفيوم، كالآتي:
- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.
- 6 صور شخصية مقاس (4*6).
- فاتورة كهرباء أو تليفون أو مياه لإثبات محل إقامة الطالب.
- صورة بطاقة الترشيح.
- استكمال الملف بعد قبول ترشيح الطالب للإقامة في المدن الجامعية.
- إيصال استلام ملف الالتحاق.
شروط السكن بالمدن الجامعية
وأوضحت الإدارة العامة، أنّ شروط السكن بالمدن الجامعية تتضمن 12 شرطًا، وهي:
- أن يكون الطالب مقيدا «انتظام» بإحدى كليات جامعة الفيوم.
- ألا يكون من سكان المناطق القريبة من الجامعة.
- الأولوية في القبول، يحددها مجلس إدارة المدن الجامعية طبقًا للقواعد والنسب المحددة ووفق الأماكن المتاحة.
- في حالة الطلاب القدامي، يجب ألا يكون الطالب قد تم الحكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية.
- يجب ألا يكون الطالب راسبًا في حالة الطلاب القدامى.
- ثبوت اللياقة الصحية للطالب.
- أن يكون الطالب أو الطالبة أعزبًا.
- في حالة الطلاب القدامى، يجب ألا يكون الطالب مستحق عليه أي رسوم إقامة سابقة.
- ألا يكون الطالب القديم قد وقع عليه عقوبة الحرمان أو إنذار بالحرمان من الإقامة في العام السابق.
- ألا يكون الطالب قد تم تطبيق عقوبة الحرمان نهائيًا من الإقامة بالمدن الجامعية عليه.
- يتم قبول جميع طلاب المحافظات الأخرى عدا طلاب مدينة بني سويف.
- يتم السماح للطلاب المنقولين إلى الصف الدراسي الأعلى بمواد بمصروفات محددة في حالة وجود أماكن شاغرة.