أعلن الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة بورسعيد، وذلك بعد إعلان تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.

وتستقبل جامعة بورسعيد الطلاب المتقدمين للسكن في المدن الجامعية في الفصل الدراسي الأول لسنة 2023/2024، إذ أعلنت فتح باب التقدم للسكن بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات الجدد اعتبارا من 1 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر المقبل، والطلاب القدامى من 1 أغسطس الجاري وحتى نهاية الشهر.

الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة بورسعيد

وأوضح «إبراهيم» أن الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة بورسعيد تتضمن ما يلي:

- ألا يكون الطالب من أبناء بورسعيد.

- التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للمدن الجامعية من هـنـا

- إدخال البيانات المطلوبة.

- أن يكون الطالب مصري الجنسية، وأن يكون وافدا على محافظة بورسعيد.

- تقديم الرقم القومي وكود الطالب واستكمال بيانات الطالب ورقم الهاتف الخاص به ووظيفة الأب وبياناته والكلية أو الفرقة المنتسب لها.

- سحب واستكمال الملفات بالإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة بورسعيد.

شروط السكن بالمدن الجامعية بجامعة بورسعيد

و للطلاب القدامى أن لا يكون الطالب راسبا في مواد دراسية في العام الدراسي السابق، ويدخل بياناته الشخصية والكلية والفرقة المتقدم لها في جامعة بورسعيد وتقديره في العام الماضي ونسبة التقدير.

- يوجد سكن مميز بتكلفة أعلى وسكن عادي بالأسعار المتفق عليها في وزارة التعليم العالي، ولا يدخل في التنسيق ذوي الاحتياجات الخاصة.