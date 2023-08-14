يبدأ طلاب الثانوية العامة 2023، الدخول في المرحلة الجامعية، عقب ظهور نتيجة التنسيق الإلكتروني، ويستعد الطلاب للمرحلة الجامعية بمعرفة المزيد عنها، من الإرشادات والتعليمات المتعلقة بنظام الدراسة والإقامة، لذا يهتم الطلاب المغتربون بمعرفة الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس.

الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس

وتستعرض «الوطن» الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس، في إطار سلسلة خدماتها المقدمة لطلاب الجامعات وخاصة الطلاب الجدد.

الأوراق المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس

حددت المدينة الجامعية بجامعة عين شمس، الأوراق المطلوبة للسكن بها على النحو التالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر والضامن على أن يكون تاريخ إصدار هذه البطاقات من عام سابق.

- يمكن الاستعاضة عن الضامن بسداد 200 جنيها كبدل للضامن تسترد في حالة عدم وجود تلفيات.

- صورة بطاقة الترشيح للطالب المستجد مع ما يفيد رفض الكلية الإقليمية المناظرة للتحويل إليها، او التقدم ببطاقتي ترشيح الأولى عند تمام الترشح والثانية بعد رفض مكتب التنسيق قبول التحويل.

- اجتياز الكشف الطبي وإجراء التحاليل الطبية المطلوبة.

- إقرار من الضامن معتمد من جهة عمله.

- عدد 16 صورة فوتوغرافية 4×6.

الشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس

حددت المدن الجامعية التابعة لجامعة عين شمس، الشروط المطلوبة للسكن بها على النحو التالي:

- أن يكون الطالب من غير سكان القاهرة الكبرى علما بأن مراكز «طوخ وكفر شكر وبنها وشبين قناطر والصف وأطفيح والحوامدية والعياط والبدرشين ومنشأة القناطر والواحات» خارج نطاق القاهرة الكبرى.

- أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى.

- أن يكون الطالب مقيد نظامي بأقسام الليسانس أو البكالوريوس مع تقديم شهادة تفيد النجاح والتقدير والنسبة المئوية لمجموع درجات الطالب.

- ألا يكون صدر ضده عقوبة تأديبية منصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاتها أو لائحة المدن الجامعية.

- ألا تكون عليه مستحقات مالية للمدن الجامعية.

- استيفاء طلب الإقامة الكترونيا وبعد إعلان نتيجة القبول يتم تقديم جميع المستندات والإقرارات والتوقيعات ورقية بإدارة المدن.

- أن تكون الطالبة غير متزوجة ولم يسبق لها الزواج مع تقديم شهادة إدارية بذلك.