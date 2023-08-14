اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «قمة العلمين»: لا بديل عن دولة فلسطين

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«قمة العلمين».. لا بديل عن دولة فلسطين

قادة مصر والأردن وفلسطين يطالبون بحل قضية اللاجئين ووقف اقتحامات «الضفة المحتلة»

«السيسى»: مستمرون فى الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطينى لاستعادة حقوقه وتوفير الحماية الدولية

«عبدالله»: دور مصر مهم فى توحيد الصف وإنهاء الانقسام.. والمصالحة ضرورة للدفاع عن القضية

«الطلاب مَرّوا من هنا»

«الطب» 91.34%.. و«الصيدلة» 89.5%.. و«الاقتصاد» 86.46%.. و«الألسن» 84.51%.. و«الإعلام» 83.65%

الحكومة: زيادة المعروض من السجائر لضبط السوق وضمان استقرار الأسعار

«مدبولى»: توفير المواد الخام اللازمة لدفع عجلة الإنتاج.. وجهود لإصلاح المؤسسات الصحفية

«البرهان»: القوات المسلحة السودانية ستظل تقف مع خيارات الشعب

رئيس جامعة بنى سويف: برامج وتخصصات جديدة فى الكليات تتماشى مع متطلبات سوق العمل

استشارى نفسى: احتضان أصحاب المجاميع المنخفضة واجب على الأهالى لدعمهم نفسياً

مهرجان الدراما فى «قلب العلمين»

الأهلى يفسخ عقد «بواليا» مقابل 270 ألف دولار.. وأزمة قيد جديدة فى الزمالك

يحيى الفخرانى: العلمين مدينة رائعة

واستحدثنا جائزة بتصويت الجمهور

الصفحة الثانية

«قمة العلمين».. لا بديل عن دولة فلسطين

قادة مصر والأردن وفلسطين يطالبون بدولة على حدود 4 يونيو 67 عاصمتها القدس الشرقية.. وحل قضية اللاجئين.. ووقف اقتحامات مدن الضفة المحتلة

«السيسى»: مستمرون فى الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطينى لاستعادة حقوقه وتوفير الحماية الدولية.. و«عبدالله»: دور مصر مهم فى توحيد الصف وإنهاء الانقسام والمصالحة.. و«أبومازن»: الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدّسات الإسلامية والمسيحية فى القدس دورها مهم فى الحفاظ على الهوية

«القاهرة وعمَّان» تتفقان على تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى

الصفحة الثالثة

خبراء: مصر حريصة على تعزيز آليات العمل العربى المشترك

«أبوزيد»: «القاهرة» قدمت دعماً غير محدود لغزة وضخت استثمارات هائلة لإعمار القطاع.. و«أبوالفتوح»: لقاء «السيسى» بالقادة العرب فى «العلمين» ينطلق من الرؤية المصرية لأهمية وحدة الصف.. و«مطاوع»: مزاعم وانتهاكات إسرائيل وضمها للضفة الغربية على رأس الأجندة

«العنانى»: العمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية من أهم مخرجات القمة

السفير رخا حسن: تهويد القدس واقتحامات الأقصى سبب الاجتماع الطارئ

مساعد وزير الخارجية الأسبق: توحيد الفصائل المخرج الوحيد من الأزمة وحل القضية

مصر تبذل جهوداً على كل الأصعدة لتقريب وجهات النظر بين الساسة الفلسطينيين وتحاول جاهدة لم الشمل واستعادة الوحدة

قيادى بـ«فتح»: القمة مبادرة مصرية لتنسيق العمل بين أطراف تهدئة الأوضاع فى «غزة»

مطالبات بإجراءات جادة للتخفيف من حدة الأوضاع المعيشية المتدهورة لأبناء الشعب الفلسطينى

إطلاق مفاوضات فاعلة لحل القضية.. والحفاظ على الوضع التاريخى والقانونى فى «القدس»

الصفحة الرابعة

جلسات الحوار الوطنى تناقش مكافحة التمييز والوصاية على المال وانتخابات المجالس المحلية

جمال الكشكى: انتهاء بعض التوصيات خلال أيام ورفعها إلى مجلس الأمناء لمناقشتها ووضع الصيغة المناسبة

«الرعاية الصحية»: 384 ألف تدخل جراحى بـ21 مستشفى فى محافظات «التأمين الشامل»

«البترول»: مشروع لإدارة المخلفات فى بورسعيد بالتعاون مع «إينى»

«السبكى»: 86 ألف عملية متقدمة منذ انطلاق المنظومة.. واستحداث خدمات طبية بتقنيات عالمية

تحت مظلة «ابدأ».. إطلاق نموذج جديد من مدارس التعليم الفنى

الزراعة: 8 مليارات جنيه تكلفة تمويل مشروع «البتلو»

تحويل مدرستين صناعيتين إلى مؤسستين لتقنية الذكاء الاصطناعى وإصلاح السفن

«القصير»: حوافز تشجيعية لصغار المربين.. وتيسير إجراءات إصدار تراخيص المزارع

الصفحة الخامسة

قبول 109.5 ألف طالب فى المرحلة الأولى للتنسيق.. وفرصة ثانية تبدأ اليوم

جيل جديد يختار مستقبله

الصفحة السادسة

اليوم انطلاق المرحلة الثانية.. وأماكن شاغرة لطلاب الشعبة الهندسية فى كليات الحاسبات والفنون والجامعات التكنولوجية

الجامعات تفتح أبوابها

تربويون: الميول الشخصية ومتطلبات العصر.. معايير لاختيار كليات المرحلة الثانية

«حمزة»: أنصح الطلاب باختيار كليات الذكاء الاصطناعى والحاسب الآلى والكمبيوتر لأن المستقبل لها.. و«شحاتة»: على الطالب التركيز فى المستقبل المهنى

جامعة بنى سويف: برامج وتخصصات جديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً

«المستقبل»: جاهزون لأعمال التنسيق ببرامج الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى

الصفحة السابعة

طلاب المرحلة الأولى: «حققنا حلمنا بكليات تناسبنا»

فرحة عارمة فى بيوت طلاب الثانوية العامة بسبب انخفاض الحدود الدنيا لكليات القمة «رضوى»: التحقت بـ«طب الفيوم».. و«أمانى»: سأصبح مهندسة معمارية للمشاركة فى بناء المدن الجديدة.. و«أسماء»: سأدرس طب الأسنان.. و«أحمد»: ربنا أكرمنى بكلية الألسن.. و«نسمة»: أتمنى أن أكون سفيرة أو وزيرة

أولياء الأمور: «المرحلة الأولى» أثلجت صدورنا بعد عام كامل من القلق والضغوط والمعاناة

أوائل «الثانوية» يختارون: كليات القمة هدفنا و«سوق العمل ووظائف المستقبل» يحكمنا

«محمود»: ابنى دخل «حقوق».. و«خالد»: العام الدراسى كان طويلاً و«رحمة»: تنفسنا الصعداء.. و«ولاء»: انتظار النتيجة أشبه بانتظار المولود

«عبدالفتاح» إلى «طب سوهاج».. و«باسل»: التكنولوجيا مجالات شغلها كتيرة

و«كريم»: مجدى يعقوب مثلى الأعلى.. و«أميمة»: تلقيت منحاً من جامعات أهلية وخاصة

استشارى نفسى: توبيخ الأبناء يدفعهم للتدخين والجلوس على المقهى وقضاء وقت طويل على «السوشيال»

يتوجب على الآباء مد يد العون لأبنائهم واحتواؤهم لمساعدتهم على الخروج من الحالة النفسية بإغراقهم بحب غير مشروط وحنان شديد طوال الوقت

الصفحة الثامنة

بحضور الكبار.. مهرجان القاهرة للدراما فى قلب «العلمين»

معلومات عن المهرجان

عضوية لجنة تحكيم المهرجان

يحيى الفخرانى: استحدثنا جائزة بتصويت الجمهور.. وأشرف زكى: «المتحدة» وفرت كل الدعم.. وإلهام شاهين: الدراما ساهمت فى وصول اللهجة المصرية إلى العالم

«هارب من الأيام» أول مسلسل مصري