اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي يوجّه بتوطين صناعة النقل والسكك الحديدية بالشراكة مع القطاع الخاص

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «شباب الجامعات».. تبادل خبرات وتنمية مهارات

- خبراء: «أسبوع الجامعات» نافذة قوية لتبادل الرؤى والأفكار وتنمية قيم الولاء والانتماء

- «السيسى» يوجّه بتوطين صناعة النقل والسكك الحديدية بالشراكة مع القطاع الخاص

- الرئيس: تعميق التصنيع المحلى يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير العملة الأجنبية

النقل .. قطاع المشاريع العملاقة

ربط شبكة الطرق بخطط التنمية.. وتطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية والنقل النهرى.. واستكمال خطوط مترو الأنفاق.. وإنشاء موانئ برية وجافة

«داليا»: المشروعات دورها كبير فى حماية البيئة ودعم الاقتصاد ووفرت آلاف فرص العمل للشباب.. و«أبوخضرة»: المنظومة تحقق الانضباط وتقلل الحوادث

«التعليم العالى»: نشجع الطلاب على ممارسة جميع الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية

«معلومات الوزراء»: قناة السويس الممر رقم «1» للشركات العالمية

الأهلى يتفق مع «كولر» على التجديد.. و«عبدالقادر وشريف والسولية» يطلبون الرحيل

الصفحة الثانية

الأسبوع الـ13 ينطلق فى «حلوان» الشهر المقبل برعاية رئيس الوزراء

«التعليم العالى»: ننفذ استراتيجية الدولة فى تمكين الشباب

رئيس جامعة المنيا: نبذل جهوداً كبيرة لدعم الأنشطة.. ونشارك بوفد من 100 طالب وطالبة

الصفحة الثالثة

المنظمون: الاتحادات والأسر الطلابية وضعت خطة لاستقبال الضيوف

خبراء: «الأسبوع» نافذة قوية لتبادل الرؤى والأفكار وتنمية قيم الولاء والانتماء

«كمال»: فكرة استثنائية ودورها كبير فى تنمية المواهب والنهوض بالمجتمع بمختلف المجالات

«أبوالعينين»: يسهم فى الارتقاء بمستوى الطلاب فى المجالات العلمية والبحثية والعملية والفكرية

مستشار رئيس جامعة حلوان: طلاب من ذوى الهمم يشاركون فى «أسبوع شباب الجامعات» للمرة الأولى

د. أحمد فاروق: نسبة تمثيل الطالبات 40% حتى الآن.. وتقدمنا لاستضافة أسبوع الشباب العربى

الصفحة الرابعة

«النقل».. مشروعات عملاقة لتنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة

«داليا»: المشروعات دورها كبير فى حماية البيئة ودعم الاقتصاد ووفّرت آلاف فرص العمل

«أبوخضرة»: المنظومة تحقّق الانضباط على الطرق وتقلّل الحوادث

إعداد مخطط شامل لإنشاء عدد 15 ميناءً جافاً ومنطقة لوجيستية

الصفحة الخامسة

وفدان أفريقيان فى «القاهرة» لنقل تجربة مصر المصرفية

«عبدالله»: استعداد تام لتعزيز القدرات الرقابية ونقل التجارب والخبرات فى إدارة المخاطر ونظم الدفع والشمول المالى والتشريعات المصرفية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مؤشرات الأداء المالى: خفض العجز لـ6% وارتفاع الاستثمارات 16%

مزايا وعروض فى اليوم العالمى للشباب برعاية «المركزى المصرى»

«معيط»: الخزانة العامة تتحمل أعباء زيادة تكلفة توفير المنتجات الأساسية خاصة رغيف الخبز والوقود

«أبوظبى الإسلامى» مستشاراً لصفقة بـ1.65 مليار جنيه لـ«الخرافى»

«التعمير والإسكان» يتخطى 3 مليارات جنيه صافى أرباح للمرة الأولى فى تاريخه

«غانم»: استراتيجية طموحة ترتكز على وضع العملاء على رأس الأولويات مع التوسع والنمو

«كانون» تطلق أول مركز اتصال لها فى مصر لخدمة العملاء

الصفحة السادسة

«تحيا مصر»: توجيهات رئاسية بتعزيز دور الصندوق فى دعم الفئات الأوْلى بالرعاية والأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية

«عبدالفتاح»: قوافل الحماية الاجتماعية تجوب مصر وتركيز خاص على المناطق النائية والحدودية

الشراكة الاستراتيجية بين الصندوق والحكومة ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص كلمة السر وراء إحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات

«دكان الفرحة» وفّر 2 مليون قطعة ملابس وأحذية لـ675 ألف مستفيد

«حياة كريمة»: طفرة حضارية فى المشروعات الخدمية بمحافظات وقرى المبادرة الرئاسية

553 مشروعاً فى الشرقية و237 فى الدقهلية.. و100% نسبة الانتهاء من مشروعات محافظة المنوفية.. ومحطات للصرف الصحى وخدمات اتصالات وإنترنت ومكاتب بريد

«الإسكان»: إزالة التعديات بـ«مارينا العلمين السياحى والشروق وأكتوبر»

وزير الرى: 20% نسبة التنفيذ فى «قناطر ديروط» الجديدة بتطبيق الاشتراطات البيئية

رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية: اهتمام بالتحديث المستمر للمنظومة

المؤتمر الطبى النفسى للقوات المسلحة يناقش أحدث الأبحاث الدولية

«سويلم»: المشروع يلتزم بتطبيق معايير السلامة للعاملين وتدريبهم على التعامل مع «حادث افتراضى

الصفحة السابعة

الأهلى يتفق مع «كولر» على التجديد حتى 2026.. و3 حلول لإنهاء صفقة المهاجم.. و3 لاعبين يطلبون الرحيل

الزمالك يبلغ «عبدالمجيد» بالاستمرار ويجهز مستحقات «فتوح» لتجديد عقده

«فيرمينو» يفتتح مشواره مع أهلى جدة بـ«هاتريك تاريخى».. ومواجهات قوية فى الدورى السعودى

«هالاند» يقتحم نادى الـ100 بأرقام قياسية.. و«صلاح» يبدأ الموسم بقمة نارية بين ليفربول وتشيلسى

الصفحة الثامنة

«فى حضرة العالمى عمر خيرت»

ليلة ساحرة فى «العلمين» على موسيقى وإبداع الموسيقار العالمى وتفاعل الجماهير

بهاء سلطان يتألق بأجمل أغانيه.. وكارول سماحة: شكراً لـ«المتحدة» على اختيار مدينة العلمين لإقامة المهرجان

رامى عياش: المهرجان ولد عملاقاً وسُحرت بجمال مدينة العلمين وأشتاق دائماً لجمهورى المصرى

عرض أزياء مايكل سينكو يخطف أنظار العالم.. وفنانات: دعاية للسياحة المصرية

داليا عياش: «العلمين» مدينة سياحية جميلة وتمتلك بحراً رائعاً