اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مكافحة السرطان «لسَّه النجاة ممكنة»

اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مكافحة السرطان «لسَّه النجاة ممكنة»
كتب:
محمد عزالدين
10:14 م | الجمعة 11 أغسطس 2023
عدد «الوطن» غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- مكافحة السرطان «لسَّه النجاة ممكنة»
- مبادرات رئاسية وصروح علاجية لمواجهة المرض اللعين
- 15 مستشفى و8 مراكز و«أطلس جغرافى» لأول مرة.. و«القومى للأورام»:العلاج وفق الأكواد العالمية.. و«دار السلام» يضم معملاً معتمداً دولياً
- «57357» بالغربية يتكلف 100 مليون جنيه سنوياً.. و«أورام طنطا» ثانى أكبر المعاهد فى مصر.. و«معهد سوهاج» عمره 22 عاماً لخدمة الصعيد
- استشاريون: الكشف المبكر طوق النجاة من المرض اللعين.. و«المبادرة الرئاسية» للكشف المبكر عن المرض نجحت بالتخطيط الجيد
- عميد «القاهرة»: 500500 مشروع الأجيال القادمة.. وافتتاح توسعات جديدة بالمعهد قريباً.. وعلاج 80% من الحالات بالمجان وفقاً لكود عالمى
- «الصحة العالمية»: ثلث وفياته بسبب الكحول والتدخين وقلة تناول الفواكه والخضراوات.. وضحايا «المرض اللعين»: 10 ملايين حالة وفاة فى 2020
- البنك المركزى ينقل تجربته الرائدة فى مجال الأمن السيبرانى لـ«غانا»
- وفد غانى أنهى زيارة خاصة لمصر للتعرف على الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية
- «العلمين.. شكل تانى»
- ليلة ساحرة على موسيقى وإبداع الموسيقار العالمى الكبير عمر خيرت
- عرض أزياء مايكل سينكو يخطف أنظار العالم فى العلمين.. وفنانات: دعاية للسياحة المصرية
- بهاء سلطان يتألق بأجمل أغانيه والجمهور يهتف: «بنحبك يا بهاء»
- كارول سماحة: مصر بلدى الثانى وهكون معاكم فى الموسم القادم
- «عياش»: «العالم علمين» وُلد عملاقاً وسُحِرت بجمال المدينة
- «روجينا»: نقلة نوعية و«رانيا»: شكراً لـ«المتحدة»
الصفحة الثانية
- «المالية»: إبقاء مؤسسة «موديز» تصنيف مصر الائتمانى تحت «المراجعة السلبية» يعكس نظرتها المتوازنة للإصلاحات الأخيرة
- «معيط»: الحكومة حريصة على زيادة الإنفاق الاجتماعى للتخفيف الجزئى من تأثير الأزمة الاقتصادية الحالية على الفئات الأوْلى بالرعاية
- «الإسكان»: مهلة 6 شهور للشركات لسداد التزاماتها المالية بدون غرامات
- «الجزار»: اعتماد الحساب الختامى لهيئة التنمية السياحية بإيرادات 1.289 مليار جنيه والأرباح 956 مليوناً
- «حياة كريمة» تطلق «سقيا» لمواجهة الحر بتوزيع المياه
- «المؤسسة» تُسلِّم عدداً من المجمعات للخدمات الحكومية فى «العدوة وديرمواس» بالمنيا
- «آمنة»: إحالة 765 موظفاً للتحقيق بعد «تفتيش مفاجئ»
- «التنمية المحلية»: حصر العقارات الآيلة للسقوط ورصد التعديات على الأراضى الزراعية
- «أحمد» من التجارة لتصميم الحوت «توتسيتس»: أنا مش فنان
- الشاب العشرينى عشق دراسة «الحفريات».. وشارك برحلات استكشافية
الصفحة الثالثة
- مكافحة السرطان
- «لسَّه النجاة ممكنة»
الصفحة الرابعة
- ضحايا «المرض اللعين»
- 10 ملايين وفاة فى 2020.. و«الرئة والقولون» الأشهر
- استشارى أورام: العلم لم يكشف كل أسراره وأستاذ «مكافحة»: التعرض للشمس طويلاً يزيد فرص الإصابة
- رحلة «العينة».. من جسد المريض مروراً بالفحص حتى ظهور النتائج
- معمل الباثولوجى يمثل طفرة فى علم تشخيص الأورام.. والوحيد المعتمد من «الكلية الأمريكية»
- استشارى أورام: العينة جزء من الإنسان والعناية بها مسئوليتنا.. ونعرف منها طبيعة التغير بالجسم
- فنى تحاليل: دورنا تجهيز العينات بدقة كبيرة وحفظها وتسهيل مهمة الطبيب فى الفحص المجهرى
- وزير التعليم العالى الأسبق: حالات سرطان الثدى ستصل إلى 32 ألف حالة فى 2030 و40 ألفاً فى 2040 وفقاً لـ«الصحة العالمية»
- د. حسين خالد: مصر سجلت العام الماضى 135 ألف إصابة جديدة
- 27% نسبة انتشار سرطان الكبد بين الرجال.. و35% «سرطان الثدى» بين السيدات
الصفحة الخامسة
- الاكتشاف المبكر طوق نجاة لآلاف المرضى
- استشاريو أورام: «المبادرة الرئاسية» نجحت بالتخطيط الجيد
- «شريف»: تشمل إجراء فحوصات دورية.. و«ذكرى»: آلاف المصابين بلا أعراض.. «الزعيم»: الكشف المبكر عن الأورام يساعد فى إنقاذ حياة المواطنين
- «ميار» حصلت على دكتوراه مع آخر «جلسة كيماوى»: حياة أسرية وعلمية جديدة
- أسسا مبادرة لدعم المرضى نفسياً: يحتاجون لبث الأمل فى قلوبهم ومساعدتهم على الشفاء
- عميد معهد أورام القاهرة: «500500» مشروع الأجيال القادمة.. وافتتاح التوسعات الجديدة قريباً
- د. محمد عبدالمعطى: علاج 80% من الحالات بالمجان وفقاً لكود عالمى
الصفحة السادسة
- المرضى فى عناية الدولة
- 15 مستشفى و8 مراكز و«أطلس جغرافى» لأول مرة
- «صحة المرأة»: نتواصل مع شركات أدوية عالمية لتوفير أحدث بروتوكولات العلاج.. و«عبدالغفار»: نمتلك أفضل خطوط علاج سرطان الكبد
- مبادرات «التحالف الوطنى».. كشف وتشخيص وعلاج بالمجان وحملات توعية
- «مصر الخير»: نظام رعاية صحية مجانية.. و«شفاء الأورمان»: استقبال 600 مريض يومياً.. وإجراء 300 عملية فى الأسبوع و3450 جلسة «كيماوى» شهرياً
- مستشار الرئيس لـ«الصحة»: نركز على مسببات الأورام ومواطنون اكتشفوا المرض فى «100 مليون صحة»
- د. عوض تاج الدين: مبادرات جديدة لمكافحة الأورام وعلاج أمراض الرئة والقولون والكبد قريباً
الصفحة السابعة
- المعاهد والمستشفيات.. واحات للشفاء
- «القومى للأورام».. عيادات مستحدثة وطرق علاجية متميزة تتماشى مع العلم الحديث
- وكيل المعهد: لدينا دورة تعامل مع المريض منذ دخوله وحتى خروجه
- «دار السلام».. خدمات متكاملة وخطة تطوير عالمية.. ومعمل «باثولوجى» معتمد دولياً
- مدير المستشفى: نتعاون مع معهد «جوستاف روسى» الفرنسى
- «57357» الغربية.. عمل مستمر لإنهاء معاناة الأطفال مع المرض اللعين
-«أورام طنطا».. ثانى أكبر معهد وقِبلة لمرضى الدلتا.. وإنشاء مركز جديد قريباً
-«معهد سوهاج».. بوابة أهالى «وجه قبلى» للعلاج بالمجان
-رئيس «بيولوجيا الأورام»: يجب أن تكون لدينا قاعدة قانونية تمكّننا من الأبحاث العلمية دون مشكلات
الصفحة الثامنة
-«فى حضرة العالمى عمر خيرت»
-ليلة ساحرة فى «العلمين» على موسيقى وإبداع الموسيقار العالمى وتفاعل الجماهير
-رامى عياش: المهرجان ولد عملاقاً وسُحرت بجمال مدينة العلمين وأشتاق دائماً لجمهورى المصرى
- بهاء سلطان يتألق بأجمل أغانيه.. وكارول سماحة: شكراً لـ«المتحدة» على اختيار مدينة العلمين لإقامة المهرجان
-عرض أزياء مايكل سينكو يخطف أنظار العالم.. وفنانات: دعاية للسياحة المصرية