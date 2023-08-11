اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مكافحة السرطان «لسَّه النجاة ممكنة»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- مكافحة السرطان «لسَّه النجاة ممكنة»

- مبادرات رئاسية وصروح علاجية لمواجهة المرض اللعين

- 15 مستشفى و8 مراكز و«أطلس جغرافى» لأول مرة.. و«القومى للأورام»:العلاج وفق الأكواد العالمية.. و«دار السلام» يضم معملاً معتمداً دولياً

- «57357» بالغربية يتكلف 100 مليون جنيه سنوياً.. و«أورام طنطا» ثانى أكبر المعاهد فى مصر.. و«معهد سوهاج» عمره 22 عاماً لخدمة الصعيد

- استشاريون: الكشف المبكر طوق النجاة من المرض اللعين.. و«المبادرة الرئاسية» للكشف المبكر عن المرض نجحت بالتخطيط الجيد

- عميد «القاهرة»: 500500 مشروع الأجيال القادمة.. وافتتاح توسعات جديدة بالمعهد قريباً.. وعلاج 80% من الحالات بالمجان وفقاً لكود عالمى

- «الصحة العالمية»: ثلث وفياته بسبب الكحول والتدخين وقلة تناول الفواكه والخضراوات.. وضحايا «المرض اللعين»: 10 ملايين حالة وفاة فى 2020

- البنك المركزى ينقل تجربته الرائدة فى مجال الأمن السيبرانى لـ«غانا»

- وفد غانى أنهى زيارة خاصة لمصر للتعرف على الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية

- «العلمين.. شكل تانى»

- ليلة ساحرة على موسيقى وإبداع الموسيقار العالمى الكبير عمر خيرت

- عرض أزياء مايكل سينكو يخطف أنظار العالم فى العلمين.. وفنانات: دعاية للسياحة المصرية

- بهاء سلطان يتألق بأجمل أغانيه والجمهور يهتف: «بنحبك يا بهاء»

- كارول سماحة: مصر بلدى الثانى وهكون معاكم فى الموسم القادم

- «عياش»: «العالم علمين» وُلد عملاقاً وسُحِرت بجمال المدينة

- «روجينا»: نقلة نوعية و«رانيا»: شكراً لـ«المتحدة»

الصفحة الثانية

- «المالية»: إبقاء مؤسسة «موديز» تصنيف مصر الائتمانى تحت «المراجعة السلبية» يعكس نظرتها المتوازنة للإصلاحات الأخيرة

- «معيط»: الحكومة حريصة على زيادة الإنفاق الاجتماعى للتخفيف الجزئى من تأثير الأزمة الاقتصادية الحالية على الفئات الأوْلى بالرعاية

- «الإسكان»: مهلة 6 شهور للشركات لسداد التزاماتها المالية بدون غرامات

- «الجزار»: اعتماد الحساب الختامى لهيئة التنمية السياحية بإيرادات 1.289 مليار جنيه والأرباح 956 مليوناً

- «حياة كريمة» تطلق «سقيا» لمواجهة الحر بتوزيع المياه

- «المؤسسة» تُسلِّم عدداً من المجمعات للخدمات الحكومية فى «العدوة وديرمواس» بالمنيا

- «آمنة»: إحالة 765 موظفاً للتحقيق بعد «تفتيش مفاجئ»

- «التنمية المحلية»: حصر العقارات الآيلة للسقوط ورصد التعديات على الأراضى الزراعية

- «أحمد» من التجارة لتصميم الحوت «توتسيتس»: أنا مش فنان

- الشاب العشرينى عشق دراسة «الحفريات».. وشارك برحلات استكشافية

الصفحة الثالثة

- مكافحة السرطان

- «لسَّه النجاة ممكنة»

الصفحة الرابعة

- ضحايا «المرض اللعين»

- 10 ملايين وفاة فى 2020.. و«الرئة والقولون» الأشهر

- استشارى أورام: العلم لم يكشف كل أسراره وأستاذ «مكافحة»: التعرض للشمس طويلاً يزيد فرص الإصابة

- رحلة «العينة».. من جسد المريض مروراً بالفحص حتى ظهور النتائج

- معمل الباثولوجى يمثل طفرة فى علم تشخيص الأورام.. والوحيد المعتمد من «الكلية الأمريكية»

- استشارى أورام: العينة جزء من الإنسان والعناية بها مسئوليتنا.. ونعرف منها طبيعة التغير بالجسم

- فنى تحاليل: دورنا تجهيز العينات بدقة كبيرة وحفظها وتسهيل مهمة الطبيب فى الفحص المجهرى

- وزير التعليم العالى الأسبق: حالات سرطان الثدى ستصل إلى 32 ألف حالة فى 2030 و40 ألفاً فى 2040 وفقاً لـ«الصحة العالمية»

- د. حسين خالد: مصر سجلت العام الماضى 135 ألف إصابة جديدة

- 27% نسبة انتشار سرطان الكبد بين الرجال.. و35% «سرطان الثدى» بين السيدات

الصفحة الخامسة

- الاكتشاف المبكر طوق نجاة لآلاف المرضى

- استشاريو أورام: «المبادرة الرئاسية» نجحت بالتخطيط الجيد

- «شريف»: تشمل إجراء فحوصات دورية.. و«ذكرى»: آلاف المصابين بلا أعراض.. «الزعيم»: الكشف المبكر عن الأورام يساعد فى إنقاذ حياة المواطنين

- «ميار» حصلت على دكتوراه مع آخر «جلسة كيماوى»: حياة أسرية وعلمية جديدة

- أسسا مبادرة لدعم المرضى نفسياً: يحتاجون لبث الأمل فى قلوبهم ومساعدتهم على الشفاء

- عميد معهد أورام القاهرة: «500500» مشروع الأجيال القادمة.. وافتتاح التوسعات الجديدة قريباً

- د. محمد عبدالمعطى: علاج 80% من الحالات بالمجان وفقاً لكود عالمى

الصفحة السادسة

- المرضى فى عناية الدولة

- 15 مستشفى و8 مراكز و«أطلس جغرافى» لأول مرة

- «صحة المرأة»: نتواصل مع شركات أدوية عالمية لتوفير أحدث بروتوكولات العلاج.. و«عبدالغفار»: نمتلك أفضل خطوط علاج سرطان الكبد

- مبادرات «التحالف الوطنى».. كشف وتشخيص وعلاج بالمجان وحملات توعية

- «مصر الخير»: نظام رعاية صحية مجانية.. و«شفاء الأورمان»: استقبال 600 مريض يومياً.. وإجراء 300 عملية فى الأسبوع و3450 جلسة «كيماوى» شهرياً

- مستشار الرئيس لـ«الصحة»: نركز على مسببات الأورام ومواطنون اكتشفوا المرض فى «100 مليون صحة»

- د. عوض تاج الدين: مبادرات جديدة لمكافحة الأورام وعلاج أمراض الرئة والقولون والكبد قريباً

الصفحة السابعة

- المعاهد والمستشفيات.. واحات للشفاء

- «القومى للأورام».. عيادات مستحدثة وطرق علاجية متميزة تتماشى مع العلم الحديث

- وكيل المعهد: لدينا دورة تعامل مع المريض منذ دخوله وحتى خروجه

- «دار السلام».. خدمات متكاملة وخطة تطوير عالمية.. ومعمل «باثولوجى» معتمد دولياً

- مدير المستشفى: نتعاون مع معهد «جوستاف روسى» الفرنسى

- «57357» الغربية.. عمل مستمر لإنهاء معاناة الأطفال مع المرض اللعين

-«أورام طنطا».. ثانى أكبر معهد وقِبلة لمرضى الدلتا.. وإنشاء مركز جديد قريباً

-«معهد سوهاج».. بوابة أهالى «وجه قبلى» للعلاج بالمجان

-رئيس «بيولوجيا الأورام»: يجب أن تكون لدينا قاعدة قانونية تمكّننا من الأبحاث العلمية دون مشكلات

الصفحة الثامنة

-«فى حضرة العالمى عمر خيرت»

-ليلة ساحرة فى «العلمين» على موسيقى وإبداع الموسيقار العالمى وتفاعل الجماهير

-رامى عياش: المهرجان ولد عملاقاً وسُحرت بجمال مدينة العلمين وأشتاق دائماً لجمهورى المصرى

- بهاء سلطان يتألق بأجمل أغانيه.. وكارول سماحة: شكراً لـ«المتحدة» على اختيار مدينة العلمين لإقامة المهرجان

-عرض أزياء مايكل سينكو يخطف أنظار العالم.. وفنانات: دعاية للسياحة المصرية