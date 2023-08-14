تنسيق كليات جامعة المنوفية 2023 للقسمين الأدبي والعلمي

عقب الإعلان عن تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الكليات، يهتم الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة نتيجة تنسيق كليات جامعة المنوفية 2023 لمختلف الكليات التي ظهرت في المرحلة الأولى للقسمين العلمي والأدبي.

تنسيق جميع كليات جامعة المنوفية 2023

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، نتيجة تنسيق كليات جامعة المنوفية 2023، والتي أعلن عنها الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي جاءت على النحو التالي:

تنسيق كلية الطب شبين الكوم 2023 جامعة المنوفية 377.5 درجة

تنسيق كلية طب الأسنان شبين الكوم 2023 جامعة المنوفية 373.5 درجة

تنسيق كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف 2023 جامعة المنوفية 362 درجة

نتيجة تنسيق كلية الهندسة شبين الكوم 2023 جامعة المنوفية 355 درجة

تنسيق كلية الإعلام شبين الكوم 2023 جامعة المنوفية 349 درجة.

تنسيق كلية التربية شبين الكوم 2023 جامعة المنوفية 323.5 درجة

تنسيق كلية التربية (تعليم ابتدائي) 2023 جامعة المنوفية 300 درجة

تنسيق كلية الآداب شبين الكوم 2023 جامعة المنوفية 298 درجة

تنسيق كلية الطفولة المبكرة 2023 جامعة المنوفية 297.5

تنسيق كلية التجارة شبين الكوم 2023 جامعة المنوفية 296.5 درجة

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للكليات 2023

كان الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن صباح اليوم، نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2023، حيث جاء الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب البشري بواقع 91.3%، بينما جاء تنسيق كلية العلاج الطبيعي بواقع 90.1%، وجاء تنسيق كلية طب الأسنان بواقع 90.9%، وجاء تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسة بواقع 86.4%.