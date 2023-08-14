تنسيق كلية الزراعة 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي.. اعرف الأماكن الشاغرة

بعد المؤتمر الصحفي اليوم لوزير التعليم العالي، يمكن للطلاب معرفة تنسيق كلية الزراعة 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي، وكشفت النتائج عن العديد من الأماكن الشاغرة للكلية في تنسيق المرحلة الثانية، التي تبدأ غدا الثلاثاء، وفق ما أعلن عنه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، في المؤتمر الصحفي اليوم.

أماكن شاغرة في تنسيق كلية الزراعة 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي

وتقدّم «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل الأماكن الشاغرة بتنسيق كلية الزراعة 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي، وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي، كالآتي:

- كلية الزراعة جامعة الإسكندرية

- كلية الزراعة جامعة الإسكندرية بسابا باشا

- كلية الزراعة جامعة الإسكندرية رياضة

- كلية الزراعة جامعة الزقازيق

- كلية الزراعة جامعة الزقازيق رياضة

- كلية الزراعة جامعة الفيوم

- كلية الزراعة جامعة الفيوم رياضة

- كلية الزراعة جامعة القاهرة

- كلية الزراعة جامعة القاهرة رياضة

- كلية الزراعة جامعة المنصورة

- كلية الزراعة جامعة المنصورة رياضة

- كلية الزراعة جامعة المنوفية بشبين الكوم

- كلية الزراعة جامعة المنوفية رياضة بشبين الكوم

- كلية الزراعة جامعة المنيا

- كلية الزراعة جامعة الوادي الجديد

- كلية الزراعة جامعة أسيوط

- كلية الزراعة جامعة بنها بمشتهر

- كلية الزراعة جامعة بنها رياضة بمشتهر

- كلية الزراعة جامعة بني سويف

- كلية الزراعة جامعة جنوب الوادي

- كلية الزراعة جامعة دمنهور

- كلية الزراعة جامعة دمياط

- كلية الزراعة جامعة دمياط رياضة

- كلية الزراعة جامعة سوهاج

- كلية الزراعة جامعة طنطا

- كلية الزراعة جامعة عين شمس

- كلية الزراعة جامعة عين شمس رياضة

- كلية الزراعة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية

- كلية الزراعة جامعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

- كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ

- كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ رياضة

- كلية الزراعة جامعة مطروح

- كلية الزراعة والموارد الطبيعية جامعة أسوان

أقسام كلية الزراعة

تشتمل كلية الزراعة، على أقسام متعددة ومنها:

- قسم الأراضي

- قسم الاقتصاد الزراعي

- قسم الكيمياء الحيوية

- قسم البساتين

- قسم الهندسة الزراعية

- قسم المحاصيل

- قسم الميكروبيولوجيا الزراعية

- قسم أمراض النبات

- قسم وقاية النبات

- قسم الأغذية

- قسم الإنتاج الحيواني

- قسم الوراثة

- قسم إنتاج الدواجن

- قسم النبات الزراعي

- قسم المجتمع الريفي

- قسم الإرشاد الزراعي