داليا شوقي بـ«لوك» مختلف في العرض الخاص لفيلم 5 جولات

وصلت منذ قليل الفنانة داليا شوقي إلى العرض الخاص لفيلم 5 جولات، المقام الآن بإحدى سينمات منطقة مصر الجديدة، ولفتت الانظار باللوك التي ظهرت به.

ظهرت الفنانة داليا شوقي، بـ«لوك راسنا» في شعرها، مرتدية فستان باللون الأحمر، وهو اللوك الذي خطف الأنظار على الريد كاربت، ووصل مطرب الراب الشهير أرسينك وعدد من الفنانين.

يذكر أن فيلم 5 جولات يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ادم الشرقاوي ونور خالد النبوي وماجد المصري وعايزة الأيوبي وداليا شوقي ومصطفي درويش وعدد اخر من الفنانين وهو من تأليف محمد عبد المعطي وأخراج مازن أشرف.