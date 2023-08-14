سفيرة أمريكا في روسيا تزور مراسل «وول ستريت» المتهم بالتجسس في موسكو

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» اليوم الاثنين، أن السفيرة الأمريكية لدى روسيا، لين تريسي، زارت مراسل الصحيفة الأمريكية، إيفان جيرشكوفيتش، المتهم بالتجسس والمحتجز في سجن «ليفورتوفو» في العاصمة الروسية موسكو.

الزيارة الثالثة للسفيرة الأمريكية للصحفي

وذكرت السفارة الأمريكية في موسكو، في بيان قبل قليل، أن الزيارة تمت اليوم، وأن «جيرشكوفيتش بصحة جيدة»، وأشارت إلى أن هذه هي الزيارة الثالثة للسفيرة الأمريكية للصحفي الأمريكي المحتجز في روسيا بتهمة التجسس.

ووفقاً لمركز العلاقات العامة، التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، «قام إيفان جيرشكوفيتش، بناءً على طلب من الجانب الأمريكي، بجمع معلومات تشكل سراً من أسرار الدولة الروسية، حول أنشطة مؤسسة داخل المجمع الصناعي العسكري الروسي»، وتم اعتقال مراسل الصحيفة الأمريكية في مدينة «يكاترينبورج» بمنطقة الأورال في روسيا.

قضية جنائية ضد المراسل

وفتح محققو الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية ضد المراسل، وهو أمريكي الجنسية، بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي، بتهمة التجسس، وقال المتحدث باسم الكرملين، دمتري بيسكوف، في تصريحات سابقة، إن الصحفي الأمريكي «تم القبض عليه متلبساً».

وفي 30 مارس الماضي، أمرت محكمة ليفورتوفو الجزئية في موسكو، باحتجاز جيرشكوفيتش حتى 29 مايو، وقبل انتهاء فترة احتجازه، أصدرت الحكمة قراراً آخر في 23 مايو، بتمديد احتجازه لمدة ثلاثة أشهر أخرى.