بولندا تعتقل 2 من مواطني روسيا بتهمة التجسس

ذكرت وكالة أنباء نوفوستي الروسية، أنّ بولندا اعتقلت اثنين من مواطني روسيا للاشتباه فيهما بتهمة التجسس، ونقلت عن وزير الداخلية البولندي ماريوش كامينسكي، تأكيده اعتقال مواطنيين روسيين، قائلا إنّ مواطنين روسيين تم احتجازهما في بولندا للاشتباه فيهما بالتجسس.

وأضاف كامينسكي، أنّ وكالة الأمن الداخلي بالتنسيق مع الشرطة، حددت هوية واحتجزت 2 من مواطني روسيا كانا يوزعان مواد دعائية في كراكوف ووارسو، مشيرا إلى توجيه تهم إليهما بالتجسس ووضعهما رهن الاحتجاز.

وكانت السلطات البولندية قد أعلنت في وقت سابق، توقيف 15 من أعضاء شبكة تجسس روسية، بينهم مواطنون من روسيا وبيلاروس وأوكرانيا وبولندا.