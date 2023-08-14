«الخارجية الأوكرانية» تندد باستهداف روسيا سفينة شحن في البحر الأسود

نددت أوكرانيا، اليوم الإثنين، بما وصفته بالتصرفات الروسية «الاستفزازية»، بعد يوم من إطلاق سفينة حربية روسية طلقات تحذيرية على سفينة شحن في البحر الأسود.

تصرفات روسيا الاستفزازية

وجاء في بيان أصدرَته وزارة الخارجية الأوكرانية: «تدين وزارة الخارجية الأوكرانية بشدة التصرفات الاستفزازية التي قامت بها روسيا الاتحادية، 13 أغسطس، في البحر الأسود فيما يتعلق بالسفينة التركية سوكرو أوكان، لشحن البضائع الجافة التي كانت في طريقها إلى ميناء إزمايل»، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضافت أنَّ «البحرية الروسية انتهكت بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وغيرها من قواعد القانون الدولي، هذه الإجراءات تجسد سياسة روسيا المتعمدة بتعريض حرية الملاحة وسلامة الشحن التجاري في البحر الأسود للخطر».