بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. خطوات التحويل من كلية إلى أخرى

كيفية التحويل من كلية لكلية بعد ظهور نتيجة التنسيق، يشغل بال العديد من الطلاب والطالبات بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في المرحلة الأولى وبداية تنسيق المرحلة الثانية، حيث يرغب بعض الطلاب تعديل رغباتهم والتحويل من كلية إلى أخرى.

وتنشر «الوطن» كيفية التحويل من كلية لكلية بعد ظهور نتيجة التنسيق لطلاب الثانوية العامة، وذلك في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.

قواعد وشروط التحويل بين الكليات الجامعية

وجاءت أبرز اشتراطات وقواعد التحويل من كلية لكلية بعد ظهور نتيجة التنسيق، أن يكون الطالب قام بسداد كافة المصروفات الدراسية للعام الجامعي من الجامعة الراغب في التحويل منها، وأن يحقق الطالب اشتراطات المجموع والحد الأدنى للتحويل من الكلية.

الأوراق والشروط المطلوبة للتقديم في الكليات

وبعد ظهور نتيجة تنسيق الجامعات في المرحلة الأولى، يبحث الطلاب عن الشروط والأوراق المطلوبة للالتحاق في جميع الكليات، بحسب المواقع الرسمية للكليات في الجامعات، كالآتي:

النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافي للطالب

شهادة الثانوية العامة

أصل شهادة الميلاد

صور شخصية للطالب

صورة البطاقة الشخصية

طلب الالتحاق بالكلية

طوابع خدمات تعليمية