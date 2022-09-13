شروط التحويل بين الكليات مع بداية تقليل اغتراب المرحلة الثالثة 2022

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، مرحلة تقليل اغتراب المرحلة الثالثة 2022، بعد إعلان نتائج التنسيق الإلكتروني التي يسمح من خلالها للطالب بالتحويل بين الكليات لنقله بالقرب من محل سكنه بعد ترشيحه لكلية بعيدة عن الموقع الجغرافي الخاص به.

ووضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعض القواعد التي يجب أن يتبعها الطالب الراغب في استخدام تقليل اغتراب المرحلة الثالثة 2022، ومنها أن التقليل ينقسم لنوعين، وهما تحويل مناظر وتحويل غير مناظر.

تفاصيل التحويل المناظر للطالب

وجاءت تفاصيل التحويل المناظر للطالب على النحو التالي:

- يساعد تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022 المناظر الطالب الذي جرى ترشيحه في كلية بجامعة خارج أو داخل منطقته الجغرافية «أ» بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية «أ» بشرط:

- أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها «انتظام / انتساب» من أجل استيفاء شروط تقليل اغتراب المرحلة الثالثة 2022.

- واشترطت أنه في حال وجود أكثر من كلية مناظرة يسمح للطالب بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية.

- واشترطت أنه في حالة الكليات التي تقبل نظامي «الانتظام أو الانتساب» الموجه يكون التحويل لأي منهما طبقا لمجموع الدرجات إذا كان الطالب حاصلاً على مجموع درجات يفوق أعلى مجموع درجات الكلية التي يرغب في التحويل إليها.

شروط التحويل بين الجامعات مع بداية تقليل اغتراب المرحلة الثالثة

- ومن بين الشروط أنه إذا كان الطالب حاصلا على مجموع درجات يساوي أو أقل من أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب التحويل إليها طبقًا لنظام الانتساب الموجه فيجري قيده حال الموافقة على تحويله وفقا لنظام الانتساب الموجه.

- وأخيرًا اشترطت أنه إذا رشح بإحدى الكليات بنظام الانتساب الموجه خارج منطقته الجغرافية ويرغب في تقليل الاغتراب المناظر في هذه الحالة يجري تحويله.