رابط موقع التحويل بين الكليات 2022.. اعرف موعد التقديم والشروط

بعد ظهور نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات، يبدأ الطلاب الذين استطاعوا الحصول على ترشيح لكلية أو معهد ما، في البحث عن رابط موقع التحويل بين الكليات 2022 عبر موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم والعالي.

وفي هذا السياق، يعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار موضوعات خبرية تعليمية، رابط موقع التحويل بين الكليات 2022، وفق البيان الرسمي لوزارة التعليم العالي، في السطور التالية:

رابط موقع التحويل بين الكليات 2022

ويكون الرابط متاحًا لطلاب المرحلة الثالثة، والمُتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

ويمكن تسجيل رغبات الطلاب للتحويل من كلية لأخرى مناظرة أو مختلفة، في حدود النسبة المقررة وهي 10%، فضلًا عن فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المُرشحين في المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية بداية من غدًا الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر حتى يوم السبت 17 من نفس الشهر، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

قواعد التحويل بين الكليات عبر موقع التنسيق

وبحسب موقع التنسيق، فأن الشروط والقواعد المنظمة للتحويل بين الكليات المناظرة وغير مناظرة، جاءت كالتالي:

- التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي خلال التسجيل في التحويل.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات.

- تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

شروط التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة، بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.