نائب رئيس «المصري الديمقراطي»: قرارات العفو الرئاسي ساهمت في نجاح الحوار الوطني

ثمَّنت النائبة مها عبدالناصر، نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو مجلس النواب، مجهودات لجنة العفو الرئاسي المبذولة خلال الفترة الماضية في الإفراج عن السجناء.

وقالت النائبة مها عبدالناصر في تصريحاتها لـ«الوطن»: نرحب بقرارات العفو الرئاسي التي صدرت خلال الفترة الماضية بحق سجناء قضايا مختلفة، ونتطلع لمزيد من قوائم العفو الرئاسي خلال الأيام المقبلة حتى نغلق هذا الملف.

نجاح الحوار الوطني

وبسؤالها عن تأثير قرارات العفو الرئاسية على الحوار الوطني قالت نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي: لا يوجد أدنى شك في أن قرارت العفو الرئاسي لعبت دورا مهما في دفع عجلة الحوار الوطني وشجعت القوى الوطنية على التجاوب مع الحوار بشكل سريع.

الدمج المجتمعي للمفرج عنهم

وشددت نائبة رئيس الحزب المصري الاجتماعي على ضرورة استكمال خطوات الدمج المجتمعي للمفرج عنهم من خلال عودة الموظفين لوظائفهم والطلاب لدراستهم وخلق فرص عمل لمن ليس لديه وظيفة.