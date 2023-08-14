عضو أمناء الحوار الوطني: الجلسات المتخصصة تواصل انعقادها هذا الأسبوع

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسات المتخصصة تواصل نقاشتها خلال هذا الأسبوع، في بعض القضايا، للوصول إلى أفضل المخرجات في الموضوعات التي يتم مناقشتها في المحور الثلاث الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، لبلورة النتائج ورفعها إلى مجلس الأمناء، لمناقشة ووضع التصور الأخير قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية.

الانتهاء من بعض القضايا

وأضاف «الكشكي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المنتظر أن يتم الانتهاء من بعض التوصيات في بعض القضايا، خلال الأيام المقبلة، منها قضايا مكافحة التمييز، والوصايا على المال، المجلس الوطني للتعليم والتدريب، والانتخابات المحلية، حتى يتم رفعها إلى مجلس الأمناء لمناقشتها ووضع الصيغة المناسبة لرفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الكشكي: الجلسات التخصصية كانت إيجابية

وأشار عضو مجلس الأمناء، إلى أن الجلسات التخصصية التي جرى مناقشتها على مدار الأسبوع الماضي، اتسمت أجوائها بالإيجابية، وشهدت زخما كبيرا، وجرى مناقشة أكثر من قضية، ونحن على وشك الانتهاء بصورة نهائية من عدد من القضايا، ورفعها إلى مجلس الأمناء حتى يناقشها، ويضع الصيغة المناسبة لرفعها لرئيس الجمهورية.