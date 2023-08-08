مجلس الشباب المصري: العفو الرئاسي عن المحبوسين خطوة جديدة في طريق الإطلاح

قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قرار العفو الرئاسي عن 33 شخصا من المحبوسين خطوة جديدة في طريق الإصلاح الذي بدأته مصر، ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك صدق الإرادة في إنهاء هذا الملف.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الجهود المبذولة من جميع الأطراف المعنية بهذا الشأن تلقى استجابة من القيادة السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية الذي نثمن بكل تأكيد استخدامه للسلطات الممنوحة له بموجب الدستور وفتح الباب أمام عودة هؤلاء الشباب إلى أحضان أسرهم.

جهود العفو الرئاسي

وتابع: نأمل في القريب العاجل إنهاء هذا الملف الذي تأكد الجميع الآن أنه لم يكن مجرد دعاية أو مناورة كما كان يدعى البعض سواء قبل قمة المناخ في نوفمبر الماضي أو عند بداية الحوار الوطني كما ردد البعض حيث أقيمت القمة ونجحت وغادرت الوفود، والحوار الوطني ينعقد بشكل منتظم بمشاركة جميع الأطراف وكافة القوى السياسية، ونجح في تحقيق العديد من المكتسبات منذ بدايته في مايو الماضي وحتى الآن، ومع هذا تستمر قوائم الافراجات في الخروج بشكل متتالي ما يثبت صدق النية والإرادة والرغبة الحقيقية في إنهاء هذا الملف بشكل جذري.

إشادة بقرارات العفو الرئاسي

وأشار إلى أنه على المستوى الشخصي يؤمن بأن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع، وسيأتي اليوم الذي نسعى إليه قريبا بعودة كل من لم تتورط يده في أعمال عنف أو دماء أو رفع السلاح على المصريين إلى حياته مرة أخرى، وأنه مع التأكيد على تفهمنا للعديد من الإجراءات الاستثنائية التي جرى اتخاذها خلال المرحلة الانتقالية.