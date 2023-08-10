عضو لجنة العفو الرئاسي: الدولة تمتلك رؤية شاملة لملف المحبوسين في مصر

تعمل لجنة العفو الرئاسي على قدم وساق من أجل إعداد قوائم العفو الرئاسي، وتهدف إلى الانتهاء من هذا الملف، وتمكنت اللجنة خلال الفترة السابقة من تحقيق إنجازات بارزة في هذا الملف، عن طريق إعداد قوائم العفو، وبمساندة من القيادة السياسية، تتمكن اللجنة من القيام بدورها على أكمل وجه.

دور لجنة العفو الرئاسي

وقال كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن اللجنة تعمل على قدم وساق من أجل خروج قرارات عفو رئاسي لكل المستحقين، وتبذل جهودا كبيرة في سبيل تحقيق ذلك، وتعتبر القوة الدافعة لنجاح لجنة العفو الرئاسي منذ إعادة تفعيل دورها حتى الآن، هي دعم القيادة السياسية لدور اللجنة.

لفت عضو لجنة العفو الرئاسي إلى أن القيادة السياسية تمتلك رؤية شاملة تجاه ملف المحبوسين وتعمل على تطبيق تلك الفلسفة، وأشار إلى حرص الدولة المصرية على الارتقاء بملف الحريات في مصر.

القيادة السياسية تساند لجنة العفو الرئاسي

وأوضح «السقا» أن تكرار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل في ملف الدمج المجتمعي للمفرج عنهم، يعتبر دليلا صريحا على صدق نية الدولة في التعامل مع ملف المحبوسين والقضاء على تلك الظاهرة من جذورها، إضافة إلى سرعة الاستجابة والتنفيذ من قبل القيادة السياسية في العفو عن الأسماء التي تُقدم في القوائم من قبل لجنة العفو الرئاسي، وأضاف: «كل هذا يؤكد وجود رؤية شاملة لدى الدولة المصرية والقيادة السياسية في التعامل مع هذا الملف».