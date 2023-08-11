الخارجية الأمريكية لـ القاهرة الإخبارية: واشنطن تعتبر بازوم الرئيس الشرعي للنيجر

أكد المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية سامويل وربيرج أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الرئيس محمد بازوم هو الرئيس الشرعي المنتخب ديمقراطيا للنيجر.

واشنطن تدعم جهود المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن واشنطن تدعم جهود المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا إيكواس وجهود الإتحاد الأوروبي لافتًا أن واشنطن أوفدت مندوب من سفارة الولايات المتحدة الامريكية بالنيجر ليحضر مؤتمر قمة إيكواس.

واشنطن ستستمر في التواصل مع بازوم والاطراف الأخرى داخل النيجر

وأشار إلى أن واشنطن ستستمر في التواصل مع بازوم والأطراف الأخرى داخل النيجر بما فيهم المجموعة التي استولت على السلطة.

شعب النيجر اختار بازوم

أكد أن الولايات المتحدة متواصلة مع كافة الأطراف في النيجر مشددًا على دعم الحكومة المنتخبة ديمقراطيا بتنسيق مع الحلفاء مشيرًا أن شعب النيجر هم الذين اختاروا الرئيس بازوم وأنه ليس من حق جيش النيجر الاستيلاء على السلطة.