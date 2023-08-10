قمة «إيكواس» تطالب الاتحاد الأفريقي بدعم قرارتها بشأن أزمة النيجر

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، للتعامل مع الأزمة الراهنة في النيجر، بما فيها التدخل العسكري لدعم عودة الرئيس محمد بازوم، الذي تمت الإطاحة به في انقلاب عسكري، كما جددت المجموعة الأفريقية إعرابها عن أملها في أن يتم حل الأزمة في النيجر بشكل سلمي.

دعوة الاتحاد الأفريقي لدعم قرارات قمة أبوجا

وأضافت «إيكواس»، بحسب خبر عاجل أورته قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الخميس، أن القمة الاستثنائية، التي عقدها قادة المجموعة في العاصمة النيجيرية أبوجا، اليوم، لبحث الأزمة المتفاقمة في النيجر، طلبت من الاتحاد الأفريقي دعم كل القرارات التي اتخذها قادة المجموعة بشأن التعامل مع الأزمة في النيجر، مع الدعوة لتفعيل القوة الاحتياطية للمجموعة على الفور.

الاستيلاء على الحكم واحتجاز الرئيس

وشهدت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا انقلاباً عسكرياً نهاية شهر يوليو الماضي، بقيادة قائد الحرس الوطني، حيث تم احتجاز الرئيس محمد بازوم، ووزير داخليته، وسط رفض الاتحاد الأفريقي الانقلاب على الحكومة المنتخبة في النيجر.