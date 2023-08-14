عادل حمودة: اختيارات «المتحدة» الأخيرة تتميز بالقيم الأخلاقية والمهنية

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّه شعر بخوف في صوت الإعلامية ريهام السهلي رئيسة شبكة قنوات دي إم سي، مشيدًا بهذا الأمر، موضحًا: «محدش بياخد منصب كبير وهو فارد صدره».

القيم الأخلاقية والمهنية

أضاف «حمودة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة» على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك تميزا في القيم الأخلاقية والمهنية للقيادات الإعلامية الجديدة، التي عينتها الشركة المتحدة، ولا يخرجون عن سياق القواعد الأخلاقية والشخصية، من أجل «الفرقعة» أو إثبات اسم.

وتابع الكاتب الصحفي: «لست من أنصار توجيه النصائح، ولا أحد يسمعها، لكن الإنسان عندما يتربى في مكان، تتكون لديه تركيبة غريزية تظهر في وقت الأزمات، والصحفي والإعلامي يتشرب بشكل أو بآخر بالبيئة التي عمل فيها، فقد نجد صحفيا موهوبا في الكتابة، والآخر موهوبا في الحصول على الخبر، لكن القيادة موهبة ورشة، فيجب أن يتعلم الكادر على يد قيادي مميز، وكلنا تعلمنا على يد أستاذة كبار، علمونا وتركزا لنا المسؤولية، ويراقبوننا عندما نتصرف، والأكثر أهمية أننا عندما كنا نخطئ تحملوا التبعات».

وأوضح أن كل جيل عليه تقديم المساعدة والدعم للجيل الذي يصغره، فليس مهما أن يكون الإنسان لامعا أو نجما، ولكن الأهم أن يكون قادرا على خلق الامتداد.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وشهدت قطاعات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حركة تغييرات كبيرة تضمنت تصعيد العديد من العناصر النسائية والكوادر الشابة في مناصب قيادية في منصات الشركة المختلفة، حيث جرى تعيين الإعلامي محمود مسلم رئيسا لقطاع الصحف والمواقع في الشركة، وتعيين الإعلامية ريهام السهلي رئيسا لشبكة قنوات دي إم سي، وتعيين الصحفية علا الشافعي رئيسا لتحرير جريدة وموقع اليوم السابع، وتعيين عماد ربيع رئيسا لقطاع الإنتاج الدرامي في الشركة، وتعيين عبد الفتاح مصطفى رئيسا للراديو 9090 ضمن حركة التغييرات الجديدة، وتعيين الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيسا لتحرير لموقع وجريدة الوطن.