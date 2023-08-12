عادل حمودة: أحمد بهاءالدين لم يدخل طرفا في صراع هيكل ومصطفى وعلي أمين

قال الإعلامي عادل حمودة، إن أحمد بهاء الدين، نقيب الصحفيين الأسبق في العهد الناصري، لم يدخل طرفا في الصراع الذي دار بين هيكل ومصطفى وعلي أمين، وبعد حرب أكتوبر أفرج السادات عن مصطفى أمين بعفو صحي، وعاد شقيقه التوأم علي أمين بعد سنوات من الغربة قضاها في بيروت ولندن، والمثير للاستغراب أن السادات اختار علي أمين، رئيسا لتحرير الأهرام خلفا لهيكل، وفي ذلك الوقت كان بهاء الدين رئيسا لمجلس الإدارة.

علاقة صداقة شخصية

وأوضح حمودة، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة» المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن بهاء الدين كانت تربطه علاقة صداقة شخصية بعلي أمين، وكان الناس إذا ذهبوا إلى لندن يتحاشونه خوفا، وعندما ذهبت أول مرة إلى لندن عرفت من صديق أن علي أمين يريد أن يراني، فاقترح الصديق أن نتناول العشاء في بيته، بعيدا عن الأنظار، واتصلت تليفونيا بعلي أمين وقلت له إنني اعتدته كريما وعليه أن يدعوني إلى العشاء، واخترت العشاء في مطعم حتى أراه علنا وأمام الناس وليس في الخفاء، لكن تلك الصداقة لم تمنع بهاء الدين من رفض أسلوب علي أمين في تحرير الأهرام، إذ رفض أن تكون نسخة من أخبار اليوم.

الدرجة الأولى

وأشار الإعلامي عادل حمودة، إلى أن أحمد بهاء الدين، كان يرى أن رئاسة المؤسسات الصحفية يجب ان تكون لـ مدير إداري في الدرجة الأولى، وعلى أعلى مستوى، أما الصحفي فيكفي أن يكون رئيس تحرير فقط، ونقل السادات الاقتراح إلى جمال عبد الناصر، الذي كان يرفض ذلك نهائيا، كان يقول للسادات: «قل لبهاء ينسى هذا الموضوع تماما»، إذ كان عبد الناصر يرى رئيس مجلس إدارة مؤسسة صحفية ليس رئيس مجلس إدارة الحديد والصلب، ومنصب رئيس مجلس إدارة صحفية منصب سياسي في الدرجة الأولى، وإن كان اسمه رئيس مجلس إدارة، ولم يجد بهاء الدين وسيلة للتخلص من أعباء الإدارة عندما كان رئيسا لمجلس إدارة دار الهلال سوى الاستقالة، بل أكثر من ذلك بحث عن وظيفة في اليونسكو ولو لمدة سنيتن يقضيهما في باريس.