رئيس تحرير «الوطن»: أدين بالنجاح في حياتي المهنية للكاتب الصحفي عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن، إنه يدين بكل شيء في حياته المهنية للكاتب الصحفي عادل حمودة، موضحًا: «لولاه لم يكن هناك جيل بالكامل، ولم يكن لنا فرصة داخل المؤسسات الحقيقية».

عادل حمودة كان الأكسجين لجيل كامل

أضاف «عمار»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة» على قناة «إكسترا نيوز»، أن عادل حمودة كان الأكسجين الذي تنفسه جيل بالكامل للوصول إلى أحلامه، مثل الإعلامي أحمد فايق والإعلامي وائل عبدالفتاح وخالد حنفي ومحمد الباز، مشددًا على أنّ كلها أسماء عظيمة جدا، تركت بصمة في الصحافة المصرية والإعلام المصري.

وتابع: «أدين للأستاذ عادل حمودة، لأنه لم يعاملني كعبد أو كتلميذ، وذرع فينا بذرة أن من علمني حرفا صرت له صديقا، وما يربطني بأي عمل أقوم به هو الصداقة، فلا يوجد هناك رئيس وتابع، لأن كلنا فريق واحد، وعندما تغرق المركب فلا ينجو منها أي شخص حتى القبطان».

الديكتاتور المطلق

وهنا رد عليه الإعلامي أحمد الطاهري، وقال: «الأستاذ عادل حمودة يرى أن رئيس التحرير هو الديكتاتور المطلق، أي فيما يتعلق بالقرارات».

وقال مصطفى عمار: «عملت معه منذ أن كان عمري 22 عاما، وكان يقول إن من يمتلك الفكرة يمتلك القرار، فكان من الممكن أن أكتب صفحة بجانب وائل عبدالفتاح أو محمد الباز والدكتور ياسر ثابت، وغيرها من الأسماء الكبيرة، ويمكن القول إن الأستاذ عادل حمودة هو المدرسة الليبرالية في الصحافة المصرية».