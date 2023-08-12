عادل حمودة: نقيب الصحفيين الأسبق أرسل خطابا لـ«عبدالناصر» لرفع الرقابة على الصحف

قال الإعلامي عادل حمودة، إن أحمد بهاء الدين، نقيب الصحفيين الأسبق، لم يتورط في الهجوم على صحفي أو التنكر له حتى إذا ما غضبوا عليه، وهو نقيب للصحفيين بعد هزيمة يونيو، وجاء إليه سعيد سنبل، مدير تحرير الأخبار، ناقلا تذمر الصحف من انفراد محمد حسنين هيكل بالأخبار التي يخصه بها جمال عبد الناصر، وارتفعت نغمة الهجوم على هيكل، وطالب أعضاء مجلس النقابة اجتماعا لمناقشة الموقف.

تقديم احتجاج إلى عبد الناصر

وأوضح حمودة، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة» المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية» أن بهاء الدين قال: «إذا كنتم تريدون اجتماعا نهاجم فيه هيكل، فأنا غير مستعد لذلك، ولو أن كل واحد منا في مكان هيكل وحصل على أخبار هل كان سيوزعها على باقي الصحف؟ لو كنتم مستعدين لأن نتجه بالاحتجاج إلى الرئيس جمال عبد الناصر الذي يخص صحيفة الأخبار دون أخرى فأنا مستعد»، مضيفا أن بهاء الدين كتب رسالة إلى عبد الناصر طالب فيها برفع الرقابة على الصحف وترك حرية المنافسة للصحف دون انحياز لصحيفة ما.

العلاقة بين هيكل وبهاء الدين

وأضاف الإعلامي عادل حمودة، «بهاء الدين علم أن عبد الناصر قرأ المذكرة ووافق على ما فيها، ولكنها ظروف طارئة يرجو أن تتغير بسرعة، وقويت علاقة هيكل وبهاء الدين منذ عام 1990، ومنذ ذلك الوقت كان هيكل دائم السؤال على بهاء الدين خاصة في الأزمات الصحية التي تعرض لها، وكانت العلاقة بينهما إنسانية وعائلية، وظل هيكل يسأل عن عائلة بهاء الدين حتى بعد وفاته».