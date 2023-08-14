جيل جديد يختار مستقبله

جيل جديد يقف على بوابة المستقبل، يختار مصيره ويحدد أولوياته ويرسم خارطة حياته العملية، يوازن قدر استطاعته بين أحلامه، وقدراته، والفرص المتاحة، واحتياجات سوق العمل، فقد أسدلت وزارة التعليم العالى، اليوم، الستار على المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، بقبول أكثر من 109.5 ألف طالب ثانوى، تنوعت رغباتهم بين كليات الطب والهندسة والتكنولوجيا، والألسن واللغات والعلوم السياسية والاقتصادية والإعلام والتربية.

وشهدت المرحلة الأولى ارتفاع الحدود الدنيا لكليات القطاع الأدبى، وانخفاضها لكليات علمى علوم ورياضة، فيما تبدأ دفعة جديدة من الطلاب تحديد مصيرها واختيار رغباتها، مع إعلان «التعليم العالى» عن فتح باب التنسيق للمرحلة الثانية، بدءاً من غداً وحتى السبت المقبل، لمدة 5 أيام.

وكشفت المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات الحكومية لتنسيق المرحلة الثانية عن وجود ما يقرب من 4 آلاف مكان شاغر بكليات الطب البيطرى وكليات التمريض لطلاب الشعبة العلمية علوم، وأخرى شاغرة للشعبة الرياضية بكليات الحاسبات والمعلومات، وكليات التربية والتربية النوعية للشعبة الأدبية.