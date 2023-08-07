آخر موعد للتقديم في المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات.. الحق سجل رغباتك

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي آخر موعد لتقديم المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2023 والذي انطلق يوم السبت الماضي لطلاب الشعبتين العلمي والأدبي.

تنسيق المرحلة الأولى

وكشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن آخر موعد للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى يوم الأربعاء المقبل 9-8-2023، بعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023.

وجاءت الحدود الدنيا لتنسيق لمرحلة الأولى للشعبة علمي علوم 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29%، أما الحد الأدنى لشعبة علمي رياضة 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر بعدد طلاب، أما الحد الأدنى للشعبة الأدبية 298.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر.

خطوات التسجيل موقع التنسيق الإكتروني

وشددت الوزارة بعض الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وهي كالتالي:

ـ الدخول على موقع التنسيق لالكتروني.

ـ إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

ـ إدخال الرغبات بالترتيب مع ضرورة مراعاه قواعد التوزيع الجغرافي.