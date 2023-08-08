«التعليم العالي»: مد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات حتى الخميس

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مدّ فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول في الجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الأولى في تمام السابعة مساء الخميس المقبل، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم ينتهوا من أعمال التنسيق الإلكتروني حتى الآن.

موقع التنسيق الإلكتروني

وقال السيد عطا، المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، إنّ موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023-2024.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ معامل الحاسب الآلي في الجامعات الحكومية متاحة لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

تسجيل رغبات المرحلة الأولى للتنسيق

وأكد المُتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية استغلال الطلاب فرصة المد الحالية، والانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق سريعا، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة مساء الخميس المقبل، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.