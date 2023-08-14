ديانا كرزون تروج لحفلها الغنائي في تونس

روَّجت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفلها الغنائي في تونس.

ونشر حساب كرزون البوستر الدعائي للحفل وعلق عليه: «النجمة الأردنية سوبر ستار العرب ديانا كرزون في تونس في حفل فني ساهر بالمسرح الأثري بقرطاج يوم 17 سبتمبر في المنتدى العربي للاستثمار الثقافي السياحي، وذلك تزامنًا مع حفل اختتام المنتدى العربي الاستثمار».

حفل ديانا كرزون في الأردن

وأحيت الفنانة ديانا كرزون مؤخرا الحفل الختامي لفعاليات «مهرجان جرش للثقافة والفنون» بالأردن في دورته السابعة والثلاثين، والذي حقق نجاحا كبيرا ورفع شعار كامل العدد في أول ظهور لها بعد وضع مولودها الثاني والذي أطلقت عليه اسم راشد.

وأعلنت ديانا عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن استقبال مولودها الثاني قائلة: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. الحمد لله الذي أكرمنا بأجمل العطايا بمولود اسميناه (راشد).. اسأل الله أن يبارك لنا فيه وينبته نباتًا حسنًا، وأن يرزقنا بره، ويبلغنا أشده، وأن يجعله من عباده الصالحين».