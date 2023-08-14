حفلات مهرجان القلعة الموسيقى.. تبدأ بعد 10 أيام وسعر التذكرة 60 جنيها

حدث سعيد مليء بالفرحة والبهجة ينتظر المصريين في نهاية شهر أغسطس، حيث يقام مهرجان القلعة للموسيقى بدءا من يوم 25 من الشهر الجاري، في دورته الـ31، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، ويقدم الحفلات مجموعة من ألمع نجوم الغناء، وبأسعار تذاكر رمزية وموحدة للجميع.

فعاليات مهرجان القلعة تستمر 14 يوما

تستمر فعاليات مهرجان القلعة على مدار 14 يوما متصلة حتى الخميس 7 سبتمبر بواقع 45 حفلا، حيث يقام حفلان متتاليان على مسرح المحكى إلى جانب حفل يستضيفه مسرح خارجى، ويقدم ألوانا إبداعية جادة تناسب أذواقا مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، فضلاً عن ظهور عدد من نجوم التسعينيات.

أسعار تذاكر الحفل وجدول المواعيد

ويبدأ الحفل الأول بمهرجان القلعة يوم 25 أغسطس الساعة الثامنة مساء ويقام حفل آخر الساعة العاشرة مساء، ويبلغ سعر التذكرة 60 جنيها، ويمكن حجزها من شباك تذاكر القلعة في نفس يوم الحفل، ويأتي مواعيد الحفلات على النحو التالي:

الفنانون المشاركون في المهرجان

ويشمل برنامج مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته 31، عروضا لكل من: «عز الأسطول، نسمة محجوب، فايا يونان، مصطفى حجاج، مصطفى شوقى، غالية بن على، هشام خرما، لينا شاماميان، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبدالعزيز، منى بوركهارد، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي».

نجوم التسعينيات بالمهرجان

ومن نجوم التسعينيات: «نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، على الحجار، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست، وليد توفيق، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي».

عروض الفرق الدولية

إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والفرق المصرية مثل: «كورال كلية التربية الموسيقية، كورال مركز تنمية المواهب، نجوم الاوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، أوركسترا القاهرة السيمفوني، مجموعة التشيللو state of hermony، فريق وسط البلد».