الكليات المتاحة في المرحلة الثانية للتنسيق علمي علوم 2023 بالمحافظات

أعلنت وزارة التعليم العالي الكليات المتاحة في المرحلة التانية للتنسيق علمي علوم 2023 بالمحافظات، وذلك عقب إعلان وزير التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلبة الثانوية العامة اليوم في مؤتمر ظهر اليوم.

الكليات المتاحة في المرحلة التانية للتنسيق علمي علوم 2023

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن الكليات المتاحة في المرحلة التانية للتنسيق علمي علوم 2023 بالمحافظات كالتالي:

تجارة إنجليزي

اقتصاد وعلوم سياسية

إعلام المنوفية

إعلام بني سويف

إعلام جنوب الوادي

إعلام عين شمس

ألسن الأقصر

ألسن الفيوم

ألسن المنيا

ألسن أسوان

ألسن بني سويف

ألسن جنوب الوادي

كليات الآداب في مختلف المحافظات

كليات التجارة في مختلف المحافظات

كليات تربية تعليم ابتدائي في مختلف المحافظات

كليات تجارة انتساب في مختلف المحافظات

كلية الآداب انتساب في مختلف المحافظات

كلية آثار في مختلف المحافظات

كلية تربية طفولة في مختلف المحافظات

كلية تربية مختلف المحافظات

كلية تربية فنية مختلف المحافظات

كلية تربية نوعية مختلف المحافظات

كلية تمريض مختلف المحافظات

كلية حاسبات وذكاء اصطناعي مختلف المحافظات

كلية حقوق مختلف المحافظات

كلية حقوق انتساب في مختلف المحافظات

كلية خدمة اجتماعية في مختلف المحافظات

كلية دار علوم في مختلف المحافظات

كلية ذكاء اصطناعي

كلية زراعة

كلية سياحة وفنادق

كلية طب بيطري

فني تمريض

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية

معهد فني صحة

معهد هندسة تكنولوجيا الطيران بإمبابة

نظم معلومات إدارية قطامية

أوراق التقديم للكليات

وتضمنت الأوراق المطلوبة لالتحاق طلاب الثانوية العامة بالكليات كالتالي:

- شهادة الثانوية العامة

- شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- صور شخصية

- بطاقة الترشيح الخاصة بالتنسيق.