رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.. قبل ساعات من إعلانها

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، تفاصيل الحد الأدنى للقبول في عدد من الكليات لطلاب الأدبي والعلمي بشعبيته علوم ورياضيات، استعدادا للعام الدراسي الجامعي 2023- 2024.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

من المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2023، الأماكن الشاغرة لطلاب الثانوية العامة 2023 قبل الإعلان عن مواعيد بدء المرحلة الثانية، ومن بعده المرحلة الثالثة من تنسيق العام الجاري.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

من المقرر أن يعلن وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، في مؤتمر صحفي تنظمه الوزارة غدا الإثنين، بحضور قيادات الوزارة المعنيين، ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وعقب المؤتمر الصحفي يمكن الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، من خلال رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 من الموقع الإلكتروني من هــــــــــــنـــــــــــا .

وتشمل نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 الطلاب الحاصلين على المجاميع التالية:

- 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر لطلاب شعبة الأدبي.

- 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر لطلاب شعبة العلمي علوم.

- 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر لطلاب شعبة علمي رياضة.