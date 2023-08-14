أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، حيث أكدت عبر موقع التنسيق الإلكتروني، أن التسجيل مفتوح للمرحلة الثانية، ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم.

ويمكن تسجيل الرغبات من هنـــــــــــــــــــا

ويمكن التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي، بحد أدنى 250 درجة للشعب العلمية و238 درجة للشعبة الأدبية.

الأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثانية للشعبة الأدبية

آداب المنيا

آداب الوادي الجديد

آداب انتساب موجه الزقازيق

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

آداب انتساب موجه أسوان

آداب انتساب موجه أسيوط

آداب انتساب موجه الفيوم

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تجارة انتساب موجه العريش

تجارة انتساب موجه المنصورة

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج

تربية نوعية فنية أسيوط

تربية نوعية فنية بنها

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

حقوق انتساب موجه أسوان

حقوق أسيوط

حقوق بنها

حقوق بني سويف

حقوق جنوب الوادي

حقوق حلوان

حقوق طنطا

الأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الحكومية والمعاهد لتنسيق المرحلة الثانية للشعب العلمية

ألسن بني سويف

ألسن بني سويف رياضة

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة

ألسن كفر الشيخ رياضة

آثار الأقصر

آثار الفيوم

آثار القاهرة

آداب انتساب موجه بور سعيد

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه حلوان

تجارة القاهرة

تجارة المنصورة

تجارة المنوفية بشبين الكوم

تجارة انتساب موجه الإسكندرية

تجارة انتساب موجه الزقازيق

تجارة انتساب موجه السويس

تجارة انتساب موجه العريش

تجارة انتساب موجه القاهرة

تجارة انتساب موجه المنصورة

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا