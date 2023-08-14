تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023 في المحافظات.. المتاح المرحلة الثانية

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الإثنين، تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023 في المحافظات، وذلك ضمن تنسيق الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للشعبتين العلمية والأدبية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023 في المحافظات

وعن تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023 في المحافظات جاء على النحو الآتي:-

- حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 366.5

- حاسبات ومعلومات قنا علوم 365

-حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364

- حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363

- حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362

- حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362

- حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 347.5

- حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5

- حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 343.5

- حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342.5

وعن أقسام كلية الحاسبات والمعلومات في بعض الكليات جاء كالآتي:-

- قسم هندسة البرمجيات بـ كلية حاسبات ومعلومات جامعة «حلوان، عين شمس».

- قسم العلوم الأساسية بـ كلية حاسبات ومعلومات جامعة« عين شمس، والفيوم، وقناة السويس»

- نظم المعلومات الحيوية بـ كلية حاسبات ومعلومات« جامعة عين شمس»

قسم الوسائط المتعددة بـ كلية حاسبات ومعلومات جامعة «أسيوط وبني سويف».

- بحوث العمليات ودعم اتخاذ القرار بـ كلية حاسبات ومعلومات جامعة« القاهرة، والزقازيق، والمنوفية»

كليات حاسبات ومعلومات خالية خلال في تنسيق المرحلة الثانية 2023

وعن كليات حاسبات معلومات الخالية خلال تنسيق المرحلة الثانية2023 جاءت على النحو الآتي:-

- حاسبات ومعلومات طنطا رياضة

- حاسبات ومعلومات طنطا علوم

- حاسبات ومعلومات عين شمس علوم

- حاسبات ومعلومات قنا رياضة

- حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة

- حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم

- حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة

- حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم

- حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة

- حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم

- حاسبات ومعلومات العريش رياضة

- حاسبات ومعلومات العريش علوم

- حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة

- حاسبات ومعلومات الأقصر علوم

- حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة

- حاسبات ومعلومات الفيوم علوم

- حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة

- حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم

- حاسبات ومعلومات المنيا رياضة

- حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة

- حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة

- حاسبات ومعلومات بني سويف علوم

- حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة

- حاسبات ومعلومات دمياط علوم

- حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة

- حاسبات ومعلومات طنطا رياضة

- حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة

- حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم

- حاسبات ومعلومات السويس رياضة

- حاسبات ومعلومات السويس علوم