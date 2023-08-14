«المصري الديمقراطي»: جلسات الحوار الوطني تمتعت بكامل مبادئ الديمقراطية

أكدت النائبة مها عبدالناصر، نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن الجلسات العامة للحوار الوطني، التي انعقدت على مدار الفترة الماضية، سادت بها أجواء الديمقراطية والحيادية بين جميع الأطراف، سواء من الأحزاب المؤيدة أو الأخرى المعارضة.

وقالت النائبة مها عبدالناصر، في تصريحاتها لـ«الوطن»، إن جلسات الحوار الوطني الماضية، تحدث فيها الجميع بكل حرية، معبرين عما تحمله نفوسهم وعن رؤاهم تجاه كافة القضايا المطروحة دون أي تضييق أو كتمان، حيث سيطرت على الجلسات أجواء ديمقراطية حقيقية.

جلسات الحوار الوطني اتسمت بالشمولية

وتابعت نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي، «اتسم الحديث بجلسات الحوار الوطني بالشمولية والعدول، حيث لم يطغى طرف على آخر، وتحدث كل منهما بتوقيت مماثل للآخر دون تمييز».

واختتمت نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي حديثها، معربة عن آمالها في أن يخرج الحوار الوطني بتوصيات من شأنها معالجة قضايا المجتمع المطروحة بمحاوره الثلاث السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

وثمنت النائبة مها عبدالناصر، نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي، عضو مجلس النواب، مجهودات لجنة العفو الرئاسي المبذولة، خلال الفترة الماضية في الإفراج عن سجناء الرأي والتعبير.