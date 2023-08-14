الحوار الوطني يصيغ مخرجات لجنة الدين العام في جلسة تخصصية غدا

أعلنت إدارة الحوار الوطني، استكمال انعقاد الجلسات التخصصية، إذ يجري عقد جلسة تخصصية مغلقة، غدا الثلاثاء، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد.

وتأتي الجلسة التخصصية غدا، لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة الدَّين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، المندرجة تحت المحو الاقتصادي، والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة.

الهدف من الجلسات التخصصية

ويشارك في مجموعة من الخبراء والمتخصصين والمعنين بهذه الملفات، لبلورة المقترحات والخروج بصيغة نهائية للتوصيات والمقترحات التي خرجت بها الجلسات العامة، قبل رفعها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي بدوره يرفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لبحث آلية تنفيذها.

وناقشت الجلسات التخصصية عدد من القضايا خلال الأسبوع المنصرف، في الثلاث محاور «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي»، من بيها ملف الهوية الوطنية ضمن لجنة الثقافة والهوية الوطنية للمحور المجتمعي، وكذلك النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية ضمن لجنة المحليات للمحور السياسي.

مناقشة مخرجات الثلاث محاور

وفي المحور المجتمعي أيضا، تمت مناقشة مخرجات التعليم قبل الجامعي ضمن لجنة التعليم والبحث العلمي، وتشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية.

وفي 9 أغسطس الماضي، تم مناقشة صياغة النظام الخاص بالنظام الانتخابي وآليات تطبيقه ضمن لجنة المحليات للمحور السياسي، وكذلك ملفات لجنة الاستثمار الخاص «محلي - أجنبي» ما بين الواقع والفرص والتحديات ضمن لجنة لجنة الاستثمار الخاص «محلي - أجنبي» للمحور الاقتصادي، ودور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير «دعم الائتمان والديون» ضمن لجنة الزراعة والأمن الغذائي بنفس المحور.