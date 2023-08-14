عزة أحمد هيكل: مناقشة قضايا الإعلام في الحوار الوطني خطوة ممتازة

ثمنت الدكتورة عزة أحمد هيكل عميدة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية سابقًا جلسات الحوار الوطني العامة التي انعقدت خلال الأيام الماضية، وناقشت قضايا الإعلام ومقوماته لا سيما طرق الترويج للسياحة.

جلسة بالحوار الوطني عن الإعلام السياحي

وقالت «هيكل» في تصريحات لـ«الوطن» إن مناقشة جلسات الحوار الوطني لقضايا الإعلام وبحث سبل تعزيز الإعلام السياحي في مصر خطوة في غاية الأهمية، وذلك باعتباره المرآه العاكسة لواجهة أي دولة أمام شعوب العالم، ما ينعكس عليها إيجابيًا.

أهمية وضع استراتيجية كاملة

وتابعت عميدة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية سابقا: كما أنه يتمتع بعدة مقومات تبدأ بالصحف والمجلات والتي تتضمن شرح تفصيلي لكافة المناطق السياحية والتعريف بها بشكل كافي أمام القارئ فضلا عن دور صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تسرد صور واضحة للمعالم السياحية والمناطق الأثرية الخاطفة للأنظار والتي من شأنها جذب السياح إليها.

واختتمت عميدة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية سابقا حديثها معربا عن آمالها بأن تخرج جلسات الحوار الوطني المقبلة باستراتيجية شاملة لمعالجة قضايا الإعلام المختلقة.