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حكيم يبدأ بروفات حفله بمهرجان العلمين من القاهرة

كتب:

محمود الرفاعى
10:20 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
حكيم

حكيم

عاد حكيم إلى القاهرة، من أجل الاستعداد لحفله بمدينة العلمين الجديدة، في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ضمن الأسبوع السادس من الحدث الكبير.

بدأ حكيم اليوم، أولى بروفات حفله مع فرقته من أجل التدريب على أغنياته الجديدة، من ألبوم "الكبير" الذي طرح منه حتى الآن أغنيات «حبايبنا، ومدلعة، وسيبوه».

حكيم يشدو في العلمين أرينا

يذكر أن حكيم سيشاركه الغناء بمهرجان العلمين، الفنان محمد محسن، في حفل يقام الخميس المقبل على مسرح «العلمين أرينا».

محمد محسن يشدو مع حكيم

جدير بالذكر، أن المهرجان شهد الأسبوع الماضي، عددا من الحفلات الغنائية، كان أبرزها حفل الموسيقار عمر خيرت، بالإضافة لحفل كبير للفنان بهاء سلطان والفنانة كارول سماحة، وعرض أزياء عالمي للمصمم الشهير مايكل سينكو. 

من المقرر أن يستضيف الأسبوع المقبل، عددا من الحفلات الغنائية المهمة، من بينها حفل لحكيم، وآخر لأنغام. 

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بقلم محمود الرفاعى