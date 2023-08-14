مصطفى عمار: «السوشيال ميديا» وحش كاسر بدأ يغير في سلوك القراءة

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن السوشيال ميديا وحش كاسر، ينافس المواقع الإخبارية بشكل كبير، كما بدأ يُغير في سلوك القراءة، وهذا أمر يحتاج إلى دراسة من المواقع.

السوشيال ميديا

أضاف «عمار»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة» على قناة «إكسترا نيوز»: «نحن أمام تحدٍ كبير جدا، فالسوشيال ميديا تشكل جماعات ضغط علينا حتى توجه الصحافة، وسنتعاون مع اليوم السابع والدستور، حتى نكون درعا للإعلام المصري، وبالطبع ستكون هناك منافسة».

دورات تدريبية

وتابع: «محررو الوطن سيحصلون على دورات تدريبية كثيرة جدا، وسنرتقي بهم، وسيكون لدينا تليفزيون الوطن، هو قائم بالفعل، لكننا سنعمل على تطويره، وبداية من 1 سبتمبر سيكون لدينا شكلا جديدا لجريدة الوطن».