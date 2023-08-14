محمد رياض: الدورة الـ17 من مهرجان المسرح باسم سميحة أيوب

أعلن الفنان محمد رياض، أن الدورة الـ17، لمهرجان القومي للمسرح، ستكون تحت اسم سيدة المسرح الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.

جاء ذلك خلال كلمته في ختام المهرجان القومي للمسرح، المقام الآن بدار الأوبرا المصرية، في دورته الـ16 التي جاءت تحت اسم الزعيم عادل إمام، بحضور عدد كبير من الفنانين.

الدورة مهداة للفنان عادل إمام

قال محمد رياض خلال كلمته: «جميع الحضور أهلا بكم في ختام مهرجان المسرح القومي، في البداية أعبر عن سعادتي لكوني واحدا من القائمون على المهرجان، كان رسالة المهرجان أن يلتقي جميع مبدعي مصر، وخلال فترة المهرجان».

محمد رياض رئيس المهرجان

وأضاف أن المهرجان هذا العام تحول إلى عرس فني، وكان الجمهور السبب في نجاح الدورة، وفي النهاية أشكر وزيرة الثقافة، بالإضافة إلى زملائي القائمون على المهرجان، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونأمل أن يكون المهرجان عيدا لجميع المسرحيين.