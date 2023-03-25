أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 3.. سميحة أيوب تعنف روبي

التقت روبي «صفية الفارس»، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 3، جدتها التي تُجسد شخصيتها الفنانة سميحة أيوب، في منزل العائلة بقرية تل شبورة، وذلك بعد أيام من موقفها ضد عملية الختان؛ الأمر الذي دفع الجدة لتعنيف صفية.

وأبدت روبي خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 3، دهشتها من موقف جدتها بعد رفضها عمليات ختان الإناث، مبررة بأنّ الختان بمثابة جريمة يُعاقب القانون، كونه يشوه الفتيات ويقتل مشاعرهن، فيما ترى سميحة أيوب أنّ الختان يعف البنت.

نصيحة أحمد رزق لـ روبي في حضرة العمدة

كما نصح أحمد رزق، الذي يظهر بشخصية جلال الفارس، المستشار القانوني، وابن عم صفية الفارس، بضرورة التفاعل الاجتماعي مع أهالي قرية تل شبورة، والتواجد في المناسبات التي تشهدها القرية يوميًا سواء في الفرح أو الحزن، لا سيما وأنّ ذلك يأتي ضمن مهام العمدة، مطالبًا إياه بضرورة متابعة الصفحات الخاصة بالقرية على مواقع التواصل الاجتماعي يوميًا لمعرفة المزيد من أخبارها.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، وأحمد رزق، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وبسمة، ووفاء عامر، وسمية أيوب، ودينا، وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.