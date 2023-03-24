تشبيه سميحة أيوب بالموناليزا في مسلسل حضرة العمدة الحلقة 2

احتفل بعض أهالي قرية تل شبورة، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 2، بتولي الدكتورة صفية الفارس، الشخصية التي تُجسد شخصيتها الفنانة روبي، بمنصب عمودية القرية، في حالة استثنائية على تاريخ القرية بأكملها بأن تتولى امرأة هذا المنصب.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 2

ووصلت روبي خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 2، إلى منزل عائلتها داخل القرية، حيث كان في استقبالها كبيرة العائلة سميحة أيوب، وأبناء عمها، وهما محمود حافظ ومحمد محمود عبد العزيز، الذي أبدى رفضه لطلتها كونها غير محجبة.

سميحة أيوب ترحب بروبي في مسلسل حضرة العمدة الحلقة 2

أما سميحة أيوب، رحبت بـ روبي في مسلسل حضرة العمدة الحلقة 2، فور وصولها إلى منزل العائلة، فيما قالت روبي: «فاكرة يا تيتة بابا كان زمان بيشوف وكأنك الموناليزا»، الأمر الذي أغضب محمد محمود عبدالعزيز، حيث قال: «وتطلع إيه الموناليزا دي؟».

وقطعت الفنانة سميحة أيوب، وصلة حديثه، لتوجه كلامه إلى روبي خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 2، حيث قالت: «أنتي طالعة زي أبوكي.. كان بيحب الشعر والفن التشكيلي».

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، بطولة روبي، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، ومحمود عبد المغني، وأحمد رزق، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، ونهلة سلامة، وإيهاب فهمي، ووفاء عامر، ودينا، وإدوارد، ومحمد مهران وحسام داغر وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

أحداث وقصة مسلسل حضرة العمدة

وتجسد روبي، في مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023، شخصية الدكتورة صفية الفارس، أستاذ علم النفس بالجامعة الأمريكية، وانقطعت علاقتها بقريتها تل شبورة، بسبب مشاكل في توزيع الميراث، لتستقر في القاهرة، وبعد سنوات طويلة من انقطاع العلاقة مع عائلتها، يفاجئها أحمد رزق بزيارتها في مكان عملها، ليرشحها لتولي منصب عمودية القرية، وهو الأمر الذي تستجيب له بعد مناقشات عديدة في الإقناع، ليكون ذلك بداية تصاعد الخلافات والصراعات داخل القرية.

مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة

ويعرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، يومياً طوال شهر رمضان من السبت إلى الجمعة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، بينما يعاد في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، والساعة الرابعة والنصف مساءً.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة

وتعرض قناة الحياة، بشكلٍ حصري طوال شهر رمضان، مسلسل حضرة العمدة، حيث تأتي على تردد 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.