ضبط 55 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر و2400 عبوة عصير منتهية الصلاحية بالدقهلية

أعلنت مديرية التموين بالدقهلية عن ضبط 55 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر و2400 عبوة عصير منتهية الصلاحية في حملات تموينية بشربين وبلقاس بالدقهلية، وتم تحرير محاضر بتلك المخالفات والتحفظ عليها.

حملات مكبرة على أسواق الدقهلية

وأشارت المديرية أنها تسعى لعمل الحملات لإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها.

ضبط سجائر وعصائر مجهولة المصدر

وأسفرت حملات تموين الدقهلية في مركزي شربين وبلقاس عن ضبط التالي:

- 2 محضر ضبط سجائر مجهولة المصدر بدون فواتير تدل على مصدرها ومنشأها وتم التحفظ على 55 ألف علبة سجائر لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

- محضر ضبط 2400 عبوة عصير منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة.

- تحرير محضرين لبيع السجائر أعلى من السعر الرسمي، وجار عرض المحاضر على النيابة العامة.